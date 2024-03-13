Сарма – це своєрідні голубці з виноградного листя. Ця страва дещо схожа на всім відому долму.

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Сарма – покроковий рецепт

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу з яловичини або баранини;

– мариноване чи свіже виноградне листя;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 1 склянка промитого рису;

– сіль, перець, подрібнені в'ялені томати до смаку.

Приготування:

Якщо листя винограду мариноване, то перед приготуванням його треба промити, щоб не було занадто солоно. М'ясо, цибулю та моркву пропустіть через м'ясорубку. Також можна окремо підсмажити моркву з цибулею та додати до сирого фаршу. Додайте промитий сирий рис і дрібно нарізані в'ялені томати. В лист щільно загорніть 1 чайну ложку начинки. На дно пательні чи каструлі з товстим дном викладіть листя, а далі щільно покладіть рулетики. Залийте водою, зверху покладіть кришку і притисніть чимось важким. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь на мінімум та тушкуйте 40 хвилин.

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