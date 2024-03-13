Сарма – це своєрідні голубці з виноградного листя. Ця страва дещо схожа на всім відому долму.

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Сарма – покроковий рецепт

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Якщо листя винограду мариноване, то перед приготуванням його треба промити, щоб не було занадто солоно.
  2. М'ясо, цибулю та моркву пропустіть через м'ясорубку. Також можна окремо підсмажити моркву з цибулею та додати до сирого фаршу.
  3. Додайте промитий сирий рис і дрібно нарізані в'ялені томати.
  4. В лист щільно загорніть 1 чайну ложку начинки.
  5. На дно пательні чи каструлі з товстим дном викладіть листя, а далі щільно покладіть рулетики.
  6. Залийте водою, зверху покладіть кришку і притисніть чимось важким.
  7. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь на мінімум та тушкуйте 40 хвилин.