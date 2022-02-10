Курица терияки с брокколи – это очень простой рецепт обеда или ужина, приготовленный, без преувеличения, за 20 минут. Обязательно приготовьте соус терияки собственноручно, так вкуснее!

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Рецепт курицы терияки

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4


Фото Café delites

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо произвольными кусочками.
  1. Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте курицу.


Фото Café delites

  1. Отдельно смешайте соевый соус, сахар, уксус, мирин и кунжутное масло.
  1. Добавьте чеснок к мясу, обжарьте до легкого аромата (30 секунд).
  1. Влейте соус и варите помешивая, пока он не загустеет (2 – 3 минуты).


Фото Café delites

  1. Предварительно приготовьте брокколи на пару. Добавьте к блюду и перемешайте.


Фото Café delites

  1. Посыпьте готовую курочку терияки мелконарезанным зеленым луком и подавайте блюдо к рису.

Приятного аппетита!