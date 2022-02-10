Курица терияки с брокколи – это очень простой рецепт обеда или ужина, приготовленный, без преувеличения, за 20 минут. Обязательно приготовьте соус терияки собственноручно, так вкуснее!

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Рецепт курицы терияки

Время : 20 минут

: 20 минут Порции: 4



Фото Café delites

Ингредиенты:

– 600 граммов куриных бедер без кожи и костей;

– 1 столовая ложка масла;

– 1/4 стакана соевого соуса;

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки рисового винного уксуса;

– 2 столовые ложки мирины;

– 1 столовая ложка кунжутного масла;

– 2 чайные ложки измельченного чеснока;

– зеленый лук;

– 4 стакана соцветий брокколи;

– 1 чайная ложка кукурузного крахмала смешана с 2 чайными ложками воды.

Приготовление:

Нарежьте мясо произвольными кусочками.

Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте курицу.



Фото Café delites

Отдельно смешайте соевый соус, сахар, уксус, мирин и кунжутное масло.

Добавьте чеснок к мясу, обжарьте до легкого аромата (30 секунд).

Влейте соус и варите помешивая, пока он не загустеет (2 – 3 минуты).



Фото Café delites

Предварительно приготовьте брокколи на пару. Добавьте к блюду и перемешайте.



Фото Café delites

Посыпьте готовую курочку терияки мелконарезанным зеленым луком и подавайте блюдо к рису.

Приятного аппетита!