Курка теріякі з броколі – це дуже простий рецепт обіду чи вечері, приготований, без перебільшення, за 20 хвилин. Обов'язково приготуйте соус теріякі власноруч, так смачніше!
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Рецепт курки теріякі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
Приготування:
- Наріжте м'ясо довільними шматочками.
- Розігрійте олію у великій сковороді та обсмажте курку.
Фото Café delites
- Окремо змішайте соєвий соус, цукор, оцет, мірин і кунжутну олію.
- Додайте часник до м'яса, обсмажте до легкого аромату (30 секунд).
- Влийте соус і варіть помішуючи, поки він не загусне (2 – 3 хвилини).
Фото Café delites
- Попередньо приготуйте броколі на пару. Додайте до страви і перемішайте.
Фото Café delites
- Посипте готову курочку теріякі дрібно нарізаною зеленою цибулею і подавайте страву до рису.
Смачного!