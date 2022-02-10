Курочка терияки с овощами: сделайте ужин особенным

10 февраля 2022 , 17:03
Читати новину українською

Источник:

Café delites

Ищете идеальное дополнение к гарниру из отварного риса? Приготовьте курочку терияки. Всего 20 минут и блюдо уже на вашем столе.

Курица терияки с брокколи – это очень простой рецепт обеда или ужина, приготовленный, без преувеличения, за 20 минут. Обязательно приготовьте соус терияки собственноручно, так вкуснее!

Читайте также Желатин не понадобится: готовим домашний холодец правильно

Рецепт курицы терияки

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4


Фото Café delites

Ингредиенты:
– 600 граммов куриных бедер без кожи и костей;
– 1 столовая ложка масла;
– 1/4 стакана соевого соуса;
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки рисового винного уксуса;
– 2 столовые ложки мирины;
– 1 столовая ложка кунжутного масла;
– 2 чайные ложки измельченного чеснока;
– зеленый лук;
– 4 стакана соцветий брокколи;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала смешана с 2 чайными ложками воды.

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо произвольными кусочками.
  1. Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте курицу.


Фото Café delites

  1. Отдельно смешайте соевый соус, сахар, уксус, мирин и кунжутное масло.
  1. Добавьте чеснок к мясу, обжарьте до легкого аромата (30 секунд).
  1. Влейте соус и варите помешивая, пока он не загустеет (2 – 3 минуты).


Фото Café delites

  1. Предварительно приготовьте брокколи на пару. Добавьте к блюду и перемешайте.


Фото Café delites

  1. Посыпьте готовую курочку терияки мелконарезанным зеленым луком и подавайте блюдо к рису.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак