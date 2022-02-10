Курочка терияки с овощами: сделайте ужин особенным
10 февраля 2022 , 17:03Читати новину українською
Источник:Café delites
Ищете идеальное дополнение к гарниру из отварного риса? Приготовьте курочку терияки. Всего 20 минут и блюдо уже на вашем столе.
Курица терияки с брокколи – это очень простой рецепт обеда или ужина, приготовленный, без преувеличения, за 20 минут. Обязательно приготовьте соус терияки собственноручно, так вкуснее!
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Рецепт курицы терияки
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Фото Café delites
– 600 граммов куриных бедер без кожи и костей;
– 1 столовая ложка масла;
– 1/4 стакана соевого соуса;
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки рисового винного уксуса;
– 2 столовые ложки мирины;
– 1 столовая ложка кунжутного масла;
– 2 чайные ложки измельченного чеснока;
– зеленый лук;
– 4 стакана соцветий брокколи;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала смешана с 2 чайными ложками воды.
Приготовление:
- Нарежьте мясо произвольными кусочками.
- Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте курицу.
Фото Café delites
- Отдельно смешайте соевый соус, сахар, уксус, мирин и кунжутное масло.
- Добавьте чеснок к мясу, обжарьте до легкого аромата (30 секунд).
- Влейте соус и варите помешивая, пока он не загустеет (2 – 3 минуты).
Фото Café delites
- Предварительно приготовьте брокколи на пару. Добавьте к блюду и перемешайте.
Фото Café delites
- Посыпьте готовую курочку терияки мелконарезанным зеленым луком и подавайте блюдо к рису.
Приятного аппетита!