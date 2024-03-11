Это классическое блюдо еще часто называют блинами Анны. Оно не требует особых ингредиентов и может служить не только замечательным бранчем, но и украшением праздничного стола.

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Рецепт блинов с лососем

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты: для блинов:

– 60 грамм муки;

– 1 яйцо;

– 150 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка растительного масла; для начинки:

– 100 грамм греческого йогурта;

– 2 столовые ложки мелко нарезанного свежего укропа;

– лимон – 2 чайные ложки сока лимона и 4 ломтика;

– 100 грамм лосося;

– черный перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты для блинов смешиваем и взбиваем до однородности. Отдельно смешиваем йогурт, укроп, лимонный сок, соль и перец. Готовим блины привычным способом, на сковороде. Каждый блинчик намазываем приготовленной смесью, сверху выкладываем лосось и заворачиваем. Можно порезать блины на порционные кусочки, чтобы добавить блюду эстетики.

Это очень вкусно: запекаем крылышки в пикантном соусе.