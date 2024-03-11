Это классическое блюдо еще часто называют блинами Анны. Оно не требует особых ингредиентов и может служить не только замечательным бранчем, но и украшением праздничного стола.

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Рецепт блинов с лососем

Время: 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для блинов смешиваем и взбиваем до однородности.
  2. Отдельно смешиваем йогурт, укроп, лимонный сок, соль и перец.
  3. Готовим блины привычным способом, на сковороде.
  4. Каждый блинчик намазываем приготовленной смесью, сверху выкладываем лосось и заворачиваем.
  5. Можно порезать блины на порционные кусочки, чтобы добавить блюду эстетики.