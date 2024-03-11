Цю класичну страву ще часто називають млинцями Анни. Вона не потребує особливих інгредієнтів та може слугувати не лише чудовим бранчем, а й окрасою святкового столу.

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Рецепт млинців із лососем

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Усі інгредієнти для млинців змішуємо та збиваємо до однорідності.
  2. Окремо змішуємо йогурт, кріп, лимонний сік, сіль та перець.
  3. Готуємо млинці у звичний спосіб, на пательні.
  4. Кожен млинець намазуємо приготованою сумішшю, зверху викладаємо лосось та загортаємо.
  5. Можна порізати млинці на порційні шматочки, аби додати страві естетики.