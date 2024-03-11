Цю класичну страву ще часто називають млинцями Анни. Вона не потребує особливих інгредієнтів та може слугувати не лише чудовим бранчем, а й окрасою святкового столу.

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Рецепт млинців із лососем

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: для млинців:

– 60 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 150 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка олії; для начинки:

– 100 грамів грецького йогурту;

– 2 столові ложки дрібно нарізаного свіжого кропу;

– лимон – 2 чайні ложки соку лимона та 4 скибочки;

– 100 грамів лосося;

– чорний перець та сіль до смаку.

Приготування:

Усі інгредієнти для млинців змішуємо та збиваємо до однорідності. Окремо змішуємо йогурт, кріп, лимонний сік, сіль та перець. Готуємо млинці у звичний спосіб, на пательні. Кожен млинець намазуємо приготованою сумішшю, зверху викладаємо лосось та загортаємо. Можна порізати млинці на порційні шматочки, аби додати страві естетики.

Це дуже смачно: запікаємо крильця у пікантному соусі.