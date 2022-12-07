Чизкейк – это десерт, способный подкрепить хорошие впечатления после праздничного стола. Гостей можно удивить особым рецептом, использовав для основы пряники, котоые все так любили в детстве.

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Время: 2,5 часа

Порций: 6

Особенный десерт / Фото ania gotuje

Ингредиенты для песочного теста из пряников:

Ингредиенты для творожной массы:

2 маленьких яйца и 3 оставшихся белка от песочного теста;

2 маленьких яйца и 3 оставшихся белка от песочного теста;

2 маленьких яйца и 3 оставшихся белка от песочного теста;

Приготовление:

В большую миску поместите муку, сахарную пудру, специи для пряников, разрыхлитель и какао. Все тщательно перемешайте.

Добавьте три небольших яичных желтка и холодное масло, нарезанное на мелкие кубики. Замесите гладкое и однородное тесто.

Сначала разотрите ингредиенты руками. Затем можно использовать миксер с крючком для дрожжевого теста. Вы также можете перемешивать массу на кондитерской доске или в миске.

Из указанного количества ингредиентов тесто должно получиться идеально пластичным.

Заверните тесто в фольгу и поставьте в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.

Разделите тесто на две равные части. Одну заверните в фольгу и положите в морозилку. Вы будете использовать вторую часть теста, чтобы выстелить дно формы.

Половину оставшегося теста натрите на крупной терке и равномерно распределите по всей поверхности дна формы.

На дно формы выложите ломтики теста. Заполните свободные места остальным тестом, наконец соедините тесто, разровняйте поверхность и наколите вилкой.

Форму с тестом поставьте в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 12 минут. По истечении этого времени сразу же достаньте форму из духовки и отставьте.

В чашу миксера выложите творог, сахарную пудру, ванильный сахар, 50 грамм очень мягкого сливочного масла, 1 пакетик ванильного или сливочного пудинга без сахара, 2 яйца и 3 белка, оставшихся от песочного теста.

Перемешайте все несколько минут до получения однородной гладкой творожной массы.

Готовую творожную массу вылейте на выпеченное хрустящее пряниковое основание. Дно может быть еще немного теплым.

Вторую половину пряничного песочного теста достаньте из морозилки и натрите на крупной терке. Натертое тесто равномерно распределите по всей поверхности сырника. Форму с чизкейком поставьте в разогретую до 170 градусов духовку и готовьте к готовности.