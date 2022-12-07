Чізкейк – це десерт, який здатен підкріпити гарні враження після святкового столу. Гостей можна здивувати особливим рецептом, використавши для основи пряники, які всі так полюбляли у дитинстві.
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Рецепт пряникового чізкейка
Час: 2,5 години
Порцій: 6
Особливий десерт / Фото ania gotuje
Інгредієнти для пісочного тіста з пряників:
- 380 грамів пшеничного борошна;
- 300 грамів вершкового масла;
- 150 грамів цукрової пудри;
- 3 яєчних жовтки;
- 40 грамів спеції для пряників;
- 1 чайна ложка какао;
- 2 чайні ложки розпушувача.
Інгредієнти для сирної маси:
- 1 кілограм сиру;
- 120 грамів цукрової пудри;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 50 грамів вершкового масла;
- 2 маленьких яйця і 3 білки, що залишилися від пісочного тіста;
- 1 упаковка крем-пудингу без цукру.
Приготування:
- У більшу миску помістіть борошно, цукрову пудру, спеції для пряників, розпушувач та какао. Все ретельно перемішайте.
- Додайте три невеликих яєчних жовтки і холодне масло нарізане на дрібні кубики. Замісіть гладке та однорідне тісто.
- Спочатку розітріть інгредієнти руками. Потім можна використовувати міксер з гачком для дріжджового тіста. Ви також можете вимішувати масу на кондитерській дошці або в мисці.
- Із зазначеної кількості інгредієнтів тісто має вийти ідеально пластичним.
- Загорніть тісто у фольгу і поставте в холодильник мінімум на 2 години або на ніч.
- Розділіть тісто на дві рівні частини. Одну загорніть назад у фольгу та покладіть у морозилку. Ви будете використовувати другу частину тіста, щоб вистелити дно форми.
- Половину тіста, що залишилася, натріть на крупній тертці і рівномірно розподілити по всій поверхні дна форми.
- На дно форми викладіть скибочки тіста. Заповніть вільні місця рештою тіста, нарешті з’єднайте тісто, розрівняйте поверхню та наколіть виделкою.
- Форму із тістом поставте в розігріту до 190 градусів духовку та запікайте 12 хвилин. Після закінчення цього часу відразу ж дістаньте форму з духовки і відставте.
- У чашу міксера викладіть сир, цукрову пудру, ванільний цукор, 50 грамів дуже м’якого вершкового масла, 1 пакетик ванільного або вершкового пудингу без цукру, 2 яйця і 3 білки, що залишилися від пісочного тіста.
- Перемішати все кілька хвилин до отримання однорідної гладкої сирної маси.
- Готову сирну масу вилийте на випечену хрустку пряникову основу. Дно може бути ще трохи теплим.
- Другу половину пряникового пісочного тіста дістаньте з морозилки і натріть на крупній тертці. Натерте тісто рівномірно розподіліть по всій поверхні сирника. Форму з чізкейком поставте в розігріту до 170 градусів духовку та готуйте до готовності.
- Після вимкнення духовки залиште дверцята духовки відкритими мінімум на 20 хвилин. Перед подачею пряникового чізкейка необхідно кілька годин охолодити в холодильнику або в іншому прохолодному місці.