Как удивить гостей: рецепт пряничного чизкейка
7 декабря 2022, 21:25Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Чизкейк – это десерт, который обожают все без исключения. Его нежный вкус нравится взрослым и детям, поэтому это очень хороший финальный аккорд для встречи гостей.
Чизкейк – это десерт, способный подкрепить хорошие впечатления после праздничного стола. Гостей можно удивить особым рецептом, использовав для основы пряники, котоые все так любили в детстве.
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Рецепт пряникового чизкейка
Время: 2,5 часа
Порций: 6
Особенный десерт / Фото ania gotuje
Ингредиенты для песочного теста из пряников:
- 380 грамм пшеничной муки;
- 300 грамм сливочного масла;
- 150 грамм сахарной пудры;
- 3 яичных желтка;
- 40 грамм специи для пряников;
- 1 чайная ложка какао;
- 2 чайные ложки разрыхлителя.
Ингредиенты для творожной массы:
- 1 килограмм творога;
- 120 грамм сахарной пудры;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 50 грамм сливочного масла;
- 2 маленьких яйца и 3 оставшихся белка от песочного теста;
- 1 упаковка крем-пудинга без сахара.
Приготовление:
- В большую миску поместите муку, сахарную пудру, специи для пряников, разрыхлитель и какао. Все тщательно перемешайте.
- Добавьте три небольших яичных желтка и холодное масло, нарезанное на мелкие кубики. Замесите гладкое и однородное тесто.
- Сначала разотрите ингредиенты руками. Затем можно использовать миксер с крючком для дрожжевого теста. Вы также можете перемешивать массу на кондитерской доске или в миске.
- Из указанного количества ингредиентов тесто должно получиться идеально пластичным.
- Заверните тесто в фольгу и поставьте в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.
- Разделите тесто на две равные части. Одну заверните в фольгу и положите в морозилку. Вы будете использовать вторую часть теста, чтобы выстелить дно формы.
- Половину оставшегося теста натрите на крупной терке и равномерно распределите по всей поверхности дна формы.
- На дно формы выложите ломтики теста. Заполните свободные места остальным тестом, наконец соедините тесто, разровняйте поверхность и наколите вилкой.
- Форму с тестом поставьте в разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 12 минут. По истечении этого времени сразу же достаньте форму из духовки и отставьте.
- В чашу миксера выложите творог, сахарную пудру, ванильный сахар, 50 грамм очень мягкого сливочного масла, 1 пакетик ванильного или сливочного пудинга без сахара, 2 яйца и 3 белка, оставшихся от песочного теста.
- Перемешайте все несколько минут до получения однородной гладкой творожной массы.
- Готовую творожную массу вылейте на выпеченное хрустящее пряниковое основание. Дно может быть еще немного теплым.
- Вторую половину пряничного песочного теста достаньте из морозилки и натрите на крупной терке. Натертое тесто равномерно распределите по всей поверхности сырника. Форму с чизкейком поставьте в разогретую до 170 градусов духовку и готовьте к готовности.
- После отключения духовки оставьте дверцу духовки открытой минимум на 20 минут. Перед подачей пряничного чизкейка необходимо несколько часов охладить в холодильнике или другом прохладном месте.