Головная боль кулинаров: что делать, чтобы сметана в соусе не сворачивалась

Соус – теперь практически обязательное дополнение ко многим блюдам. Он подчеркивает вкус и добавляет особые нотки в текстуру.

Обычно в приготовлениях соуса нет особых трудностей. Но иногда случается, что ингредиенты "ведут" себя не так, как нужно.

Читайте также Это знают далеко не все: из чего и как на самом деле делают растворимый кофе

Особенно это случается с соусом, главным компонентом которого является сметана. 24 Канал рассказывает, как преодолеть этот неприятный кулинарный барьер.

Что делать, чтобы сметана не сворачивалась

Часто случается, что стоит пропустить один ценный момент – и сметана, которую мы добавляем в соус, мигом сворачивается. Неприятно, когда блюдо портится уже на финальных аккордах, поэтому важно знать, как этого избежать.

Соус из сметаны прекрасно дополняет множество блюд / Фото Pixabay

На самом деле здесь поможет очень простой и тривиальный секрет. Все, что нужно сделать – это добавить к сметане немного молока. Такой нехитрый лайфхак гарантирует, что жидкость будет испаряться именно из молока, а консистенции сметаны ничего не угрожает. Иногда предлагают добавлять обычную воду, но несколько миллилитров молока не выглядят важной причиной для экономии.