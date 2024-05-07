Зазвичай у приготуваннях соусу немає особливих труднощів. Але інколи трапляється, що інгредієнти "поводять" себе не так, як потрібно.

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Особливо це трапляється із соусом, головним складником якого є сметана. 24 Канал розповідає, як подолати цей неприємний кулінарний бар'єр.

Що робити, аби сметана не згорталася

Часто трапляється, що варто пропустити один цінний момент – і сметана, яку ми додаємо у соус, миттю згортається. Неприємно, коли страва псується вже на фінальних акордах, тому важливо знати, як цього уникнути.

Соус зі сметани чудово доповнює безліч страв / Фото Pixabay

Насправді тут допоможе дуже простий та тривіальний секрет. Усе, що потрібно зробити – це додати до сметани трішки молока. Такий нехитрий лайфхак гарантує, що рідина буде випаровуватися саме з молока, а консистенції сметани нічого не загрожує. Інколи пропонують додавати звичайну воду, але кілька мілілітрів молока не виглядають важливою причиною для економії.

Ви мусите негайно його спробувати – простий рецепт грецького соусу дзадзикі.