Не кислое и душистое: каких ошибок нужно избегать во время приготовления домашнего розового вина
20 ноября 2023, 19:10Читати новину українською
Источник:tomcomp
Вино из розового винограда пользуется широкой популярностью у ценителей. Однако его можно приготовить не только в масштабных производственных условиях, но и дома.
Рецепт вина из розового винограда практически идентичен с обычной технологией приготовления этого напитка в домашних условиях. Вам нужны только отборные ягоды и сахар.
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Как приготовить розовое вино дома – пошаговый рецепт
- Время: 4 часа
- Порций: 10
– 5 – 5,5 килограммов розового винограда;
– 2 – 2,5 килограмма сахара.
Удивите родных домашним розовым вином / Фото Unsplash
Приготовление:
- Отделите ягоды от гроздьев. Гнилые и испорченные выбросьте. Высыпьте отборный розовый виноград в большую миску. Превратите ягоды в кашицу, используя деревянный пестик для картофельного пюре или собственные руки. Очень важно не повредить цельность косточек, иначе вкус вина будет испорчен.
- Закройте миску марлей, сложенной в 2 – 3 слоя, и поставьте в затемненное место на 3 суток. Температура должна быть комнатной. Иногда перемешивайте виноградную смесь деревянной палкой или ложкой.
- После этого займитесь процеживанием. Старайтесь очень тщательно выжимать мезгу для получения большего количества сока.
- Всыпьте в сок весь сахарный песок, перемешайте и вылейте в большую бутылку или банку. На шейку наденьте резиновую перчатку, в которой предварительно тонкой иглой сделайте отверстие в пальчике.
- Оставьте в темном месте для брожения. Процесс может занять от полутора до 2 месяцев. Если в бутыли образуется плотный слой осадка, а перчатка сдувается, значит стадия брожения завершена.
- Молодое вино как можно более аккуратно перелейте в миску, чтобы избавиться от осадка. После этого разлейте его в подготовленные бутылки и закупорьте.
- До окончательного созревания молодое вино относится в прохладное помещение без сквозняков. Идеально подойдет подвал или погреб.