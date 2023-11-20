Не кислое и душистое: каких ошибок нужно избегать во время приготовления домашнего розового вина

Вино из розового винограда пользуется широкой популярностью у ценителей. Однако его можно приготовить не только в масштабных производственных условиях, но и дома.

Рецепт вина из розового винограда практически идентичен с обычной технологией приготовления этого напитка в домашних условиях. Вам нужны только отборные ягоды и сахар.

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Как приготовить розовое вино дома – пошаговый рецепт

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 10

– 5 – 5,5 килограммов розового винограда;– 2 – 2,5 килограмма сахара.



Удивите родных домашним розовым вином / Фото Unsplash

Приготовление:

Отделите ягоды от гроздьев. Гнилые и испорченные выбросьте. Высыпьте отборный розовый виноград в большую миску. Превратите ягоды в кашицу, используя деревянный пестик для картофельного пюре или собственные руки. Очень важно не повредить цельность косточек, иначе вкус вина будет испорчен. Закройте миску марлей, сложенной в 2 – 3 слоя, и поставьте в затемненное место на 3 суток. Температура должна быть комнатной. Иногда перемешивайте виноградную смесь деревянной палкой или ложкой. После этого займитесь процеживанием. Старайтесь очень тщательно выжимать мезгу для получения большего количества сока. Всыпьте в сок весь сахарный песок, перемешайте и вылейте в большую бутылку или банку. На шейку наденьте резиновую перчатку, в которой предварительно тонкой иглой сделайте отверстие в пальчике. Оставьте в темном месте для брожения. Процесс может занять от полутора до 2 месяцев. Если в бутыли образуется плотный слой осадка, а перчатка сдувается, значит стадия брожения завершена. Молодое вино как можно более аккуратно перелейте в миску, чтобы избавиться от осадка. После этого разлейте его в подготовленные бутылки и закупорьте. До окончательного созревания молодое вино относится в прохладное помещение без сквозняков. Идеально подойдет подвал или погреб.