Рецепт вина із рожевого винограду практично ідентичний зі звичайною технологією приготування цього напою в домашніх умовах. Вам потрібні лише відбірні ягоди та цукор.

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Як приготувати рожеве вино вдома – покроковий рецепт

  • Час: 4 години
  • Порцій: 10


Здивуйте рідних домашнім рожевим вином / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Відділіть ягоди від грон. Гнилі та зіпсуті викиньте. Висипте відбірний рожевий виноград у велику миску. Перетворіть ягоди на кашку, використовуючи дерев'яний товкачик для картопляного пюре чи власні руки. Дуже важливо не пошкодити цілісність кісточок, інакше смак вина буде зіпсований.
  2. Закрийте миску марлею, складеною у 2 – 3 шари, та поставте в затемнене місце на 3 доби. Температура в приміщенні має бути кімнатною. Іноді перемішуйте виноградну суміш дерев'яним ціпком чи ложкою.
  3. Після цього займіться проціджуванням. Намагайтеся якнайретельніше вичавлювати мезгу для отримання більшої кількості соку.
  4. Всипте в сік весь цукровий пісок, перемішайте та вилийте у велику пляшку чи банку. На шийку надягніть гумову рукавичку, у якій попередньо тонкою голкою зробіть отвір у пальчику.
  5. Залиште у темному місці для бродіння. Процес може тривати від півтора до 2 місяців. Якщо у бутлі утворюється щільний шар осаду, а рукавичка здувається, це означає, що стадія бродіння завершена.
  6. Молоде вино якомога акуратніше перелийте в миску, щоб позбутися осаду. Після цього розлийте його у підготовлені пляшки та закоркуйте.
  7. До кінцевого дозрівання молоде вино ставиться у прохолодне приміщення без протягів. Ідеально підійде підвал чи льох.