Домашнее масло имеет уникальный вкус и придает всем блюдам особый шарм. Для его приготовления нужно не так много усилий, как может показаться, а попробовав этот рецепт только раз, вы будете возвращаться к нему снова и снова.

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Рецепт домашнего масла

Время: 30 минут

Порций: 150 грамм

Ингредиенты: – 500 миллилитров 30% или 35% сливок;

– литровая банка.

Приготовление:

1 способ:

Моем и сушим банку.

Вливаем сливки в банку и плотно закрываем.

Энергично встряхиваем, пока не образуется компактная желтая масса.

2 способ: