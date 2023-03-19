Домашнее масло имеет уникальный вкус и придает всем блюдам особый шарм. Для его приготовления нужно не так много усилий, как может показаться, а попробовав этот рецепт только раз, вы будете возвращаться к нему снова и снова.

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Рецепт домашнего масла

Время: 30 минут

Порций: 150 грамм

Приготовление:

1 способ:

  • Моем и сушим банку.
  • Вливаем сливки в банку и плотно закрываем.
  • Энергично встряхиваем, пока не образуется компактная желтая масса.

2 способ:

  • Сливки вливаем в глубокую миску, немного солим и взбиваем миксером на средней скорости.
  • Жир, отделяющийся от сливок – это масло, водянистая часть – обычная пахта.