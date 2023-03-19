Домашнє масло має унікальний смак та додає усім стравам особливого шарму. Для його приготування потрібно не так багато зусиль, як може здатися, а спробувавши цей рецепт лише раз, ви будете повертатися до нього знову й знову.

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Рецепт домашнього масла

Час: 30 хвилин

Порцій: 150 грамів

Інгредієнти: – 500 мілілітрів 30% або 35% вершків;

– літрова банка.

Приготування:

1 спосіб:

Миємо та сушимо банку.

Вливаємо вершки в банку та щільно закриваємо.

Енергійно струшуємо, поки не утвориться компактна жовта маса.

2 спосіб: