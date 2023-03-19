Домашнє масло має унікальний смак та додає усім стравам особливого шарму. Для його приготування потрібно не так багато зусиль, як може здатися, а спробувавши цей рецепт лише раз, ви будете повертатися до нього знову й знову.
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Рецепт домашнього масла
Час: 30 хвилин
Порцій: 150 грамів
Приготування:
1 спосіб:
- Миємо та сушимо банку.
- Вливаємо вершки в банку та щільно закриваємо.
- Енергійно струшуємо, поки не утвориться компактна жовта маса.
2 спосіб:
- Вершки вливаємо у глибоку миску, трішки солимо та збиваємо міксером на середній швидкості.
- Жир, який відокремлюється від вершків – це масло, водяниста частина – звичайна пахта.