Домашнє масло має унікальний смак та додає усім стравам особливого шарму. Для його приготування потрібно не так багато зусиль, як може здатися, а спробувавши цей рецепт лише раз, ви будете повертатися до нього знову й знову.

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Рецепт домашнього масла

Час: 30 хвилин

Порцій: 150 грамів

Приготування:

1 спосіб:

  • Миємо та сушимо банку.
  • Вливаємо вершки в банку та щільно закриваємо.
  • Енергійно струшуємо, поки не утвориться компактна жовта маса.

2 спосіб:

  • Вершки вливаємо у глибоку миску, трішки солимо та збиваємо міксером на середній швидкості.
  • Жир, який відокремлюється від вершків – це масло, водяниста частина – звичайна пахта.