Вы больше не будете покупать его в магазине: простой рецепт домашнего масла
19 марта 2023, 20:10Читати новину українською
Источник:haps
Приготовить домашнее масло – не такой уж сложный процесс. Все, что для этого нужно – иметь под рукой проверенный рецепт.
Домашнее масло имеет уникальный вкус и придает всем блюдам особый шарм. Для его приготовления нужно не так много усилий, как может показаться, а попробовав этот рецепт только раз, вы будете возвращаться к нему снова и снова.
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Рецепт домашнего масла
Время: 30 минут
Порций: 150 грамм
Ингредиенты:
– 500 миллилитров 30% или 35% сливок;
– литровая банка.
Приготовление:
1 способ:
- Моем и сушим банку.
- Вливаем сливки в банку и плотно закрываем.
- Энергично встряхиваем, пока не образуется компактная желтая масса.
2 способ:
- Сливки вливаем в глубокую миску, немного солим и взбиваем миксером на средней скорости.
- Жир, отделяющийся от сливок – это масло, водянистая часть – обычная пахта.