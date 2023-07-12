Быстрый рецепт для ленивых: как приготовить мороженое из банана
12 июля 2023, 18:00Читати новину українською
Источник:kwestia smaku
Домашнее мороженое с бананом – это не только вкусно, но и очень питательно. Его можно смаковать даже детям.
Банан и молоко – всего два ингредиента, необходимых для приготовления мороженого. По такому рецепту его сделает даже малыш.
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Рецепт мороженого с бананом
- Время: 15 минут + 3 часа в морозилке
- Порций: 3
– 3 банана;
– 50 миллилитров охлажденного растительного молока;
– гранола по желанию;
– фруктовый соус по желанию.
Приготовление:
- Очистите бананы от кожуры, нарежьте ломтиками, выложите на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в морозилку минимум на 3 часа.
- Поместите замороженные бананы в емкость блендера, добавьте охлажденное молоко и перемешайте до однородности.
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Сначала бананы будут жесткими и их будет трудно размять, но со временем они размягчаются и образуется эластичная масса.
- Разлейте по мискам и подавайте по желанию с гранулой или фруктовым соусом.