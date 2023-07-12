Банан и молоко – всего два ингредиента, необходимых для приготовления мороженого. По такому рецепту его сделает даже малыш.

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Рецепт мороженого с бананом

  • Время: 15 минут + 3 часа в морозилке
  • Порций: 3

Невероятное наслаждение / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  • Очистите бананы от кожуры, нарежьте ломтиками, выложите на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в морозилку минимум на 3 часа.
  • Поместите замороженные бананы в емкость блендера, добавьте охлажденное молоко и перемешайте до однородности.
  • Сначала бананы будут жесткими и их будет трудно размять, но со временем они размягчаются и образуется эластичная масса.
  • Разлейте по мискам и подавайте по желанию с гранулой или фруктовым соусом.