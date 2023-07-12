Очистите бананы от кожуры, нарежьте ломтиками, выложите на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в морозилку минимум на 3 часа.

Очистите бананы от кожуры, нарежьте ломтиками, выложите на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в морозилку минимум на 3 часа.

Очистите бананы от кожуры, нарежьте ломтиками, выложите на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в морозилку минимум на 3 часа.

Поместите замороженные бананы в емкость блендера, добавьте охлажденное молоко и перемешайте до однородности.

Поместите замороженные бананы в емкость блендера, добавьте охлажденное молоко и перемешайте до однородности.

Поместите замороженные бананы в емкость блендера, добавьте охлажденное молоко и перемешайте до однородности.