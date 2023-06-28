Площадка на основе шоколадно-песочных лепешек в сочетании с сыром и нежным кремом с кусочками шоколада производит невероятное впечатление.
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Рецепт пляцка "Херсонская вышиван
- Время: 2,5 години
- Порций: 6
Приготовление:
- Сначала необходимо приготовить крем, для этого смешайте два вида сахара: обычный и ванильный.
- Добавьте пудинг и перемешайте.
- Молоко влейте в кастрюлю, добавьте смесь с пудингом и сахаром и перемешайте.
- Поставьте на огонь и помешивая заваривайте массу. Когда масса закипит – уберите из огня.
- Переложите в другую емкость и отставьте охлаждаться.
- Для приготовления теста: к просеянной муке добавьте масло. Протрите эти ингредиенты руками до образования крошки.
- В отдельной посуде соедините желтки с сахаром и смешайте, пока масса не побелеет.
- Добавьте сметану, какао, разрыхлитель и перемешайте.
- Шоколадную массу соедините с мукой.
- Вымешивайте сначала ложкой, затем руками.
- Готовое тесто разделите на четыре части, сформуйте шарики.
- Две большие части отправьте в холодильник, меньше в морозильную камеру.
- Готовим сырную массу: соедините сыр, сахар, яйца, сметану и перебейте блендером до однородности.
- В готовую сырную массу добавьте пудинг и лопаткой перемешайте.
- Для приготовления белкового слоя оставшиеся белки взбейте в пену и добавьте сахар и снова взбейте.
- На пергаменте раскатайте большую часть темного теста (находящуюся в холодильнике) и поставьте в противень, далее выложите половину сырной массы, порезанную на куски курагу, сверху на сухофрукты половину белков, а затем измельченные грецкие орехи.
- Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите на грубой терке на площадку.
- Запекайте в духовке при температуре 160 градусов 50 – 60 минут. Повторите эту процедуру с остальной частью оставшихся продуктов. У вас должно получиться два сырника.
- Мягкое масло взбитое до пиков и соедините с заварным кремом (по одной ложке).
- Всыпьте туда измельченный шоколад.
- На красивое блюдо выложите один испеченный сырный корж, а сверху почти весь крем (немножко оставьте для боков). Сверху выложите вторую.
- Поставьте под пресс несколько минут.
- Готовый пляцок полейте растопленным шоколадом и задекорируйте по своему вкусу.
- Оставьте пляцок выстояться в холодильнике на 1 ночь.