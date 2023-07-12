Банан та молоко – всього два інгредієнти, які необхідні для приготування морозива. За таким рецептом його зробить навіть малюк.

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Рецепт морозива з бананом

Час : 15 хвилин + 3 годину у морозилці

: 15 хвилин + 3 годину у морозилці Порцій: 3

Неймовірна насолода / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 3 банани;

– 50 мілілітрів охолодженого рослинного молока;

– гранола за бажанням;

– фруктовий соус за бажанням.

Приготування:

Очистіть банани від шкірки, наріжте скибочками, викладіть на тарілку, застелену папером для випічки, і поставте в морозилку мінімум на 3 години.

Помістіть заморожені банани в ємність блендера, додайте охолоджене молоко і перемішайте до однорідності.

Спочатку банани будуть жорсткими і їх буде важко розім’яти, але з часом вони розм’якшаться і утвориться еластична маса.

Розлийте по мисках і подавайте, за бажанням із гранулою чи фруктовим соусом.

Приготуйте цей неймовірний пляцок і ваші рідні будуть у шоці.