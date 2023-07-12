Банан та молоко – всього два інгредієнти, які необхідні для приготування морозива. За таким рецептом його зробить навіть малюк.
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Рецепт морозива з бананом
- Час: 15 хвилин + 3 годину у морозилці
- Порцій: 3
Неймовірна насолода / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Очистіть банани від шкірки, наріжте скибочками, викладіть на тарілку, застелену папером для випічки, і поставте в морозилку мінімум на 3 години.
- Помістіть заморожені банани в ємність блендера, додайте охолоджене молоко і перемішайте до однорідності.
- Спочатку банани будуть жорсткими і їх буде важко розім’яти, але з часом вони розм’якшаться і утвориться еластична маса.
- Розлийте по мисках і подавайте, за бажанням із гранулою чи фруктовим соусом.