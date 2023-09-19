Сладкая роскошь урожая: как приготовить домашнее вино из слив
19 сентября 2023, 23:25Читати новину українською
Источник:moje gotowanie
Вино из слив – это отличный напиток, известный своей нежностью вкуса и ароматом. Он способен покорить кого угодно, если правильно его приготовить.
Приготовление домашнего вина – это целое искусство, которое с правильными знаниями можно легко овладеть. Помните, напиток всегда можно адаптировать под свой вкус и настроение.
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Рецепт вина из слив
- Время: 2 часа
- Порций: 10
– 2 килограмма слив;
– 1,2 килограмма сахара;
– 4 литра воды;
– 5 грамм дрожжей.
Приготовление:
- Сливы помойте, разрежьте пополам, удалите косточку и выбросьте в большую кастрюлю.
- Затем сливы залейте горячей водой, накройте крышкой и оставьте на 4 дня.
- Перемешивайте дважды в день, а затем добавьте сахар, помешивая, пока он полностью не растворится.
- Следующим шагом будет добавить дрожжи и накрыть смесь..
- В течение следующих 5 дней необходимо регулярно помешивать.
- Спустя нужное время смесь перелейте в бутылку, предназначенную для брожения вина.
- Поместите пробку со стеклянной трубкой на бутылку и оставьте для дальнейшего брожения.
- Когда брожение закончится, перелейте вино через ситечко в чистые бутылки или банки и оставьте выдерживаться в прохладном месте на несколько месяцев.
- Если вы увидите, что в банках много осадка и вино непрозрачное, их нужно перецедить, например, из-за тонкой марли.
- Оставьте вино "отдохнуть" на несколько дней.
- Когда оно станет прозрачным, можно разлить по бутылкам и укупорить.
- Для созревания сливовое вино должно выдерживаться хотя бы несколько месяцев.