Приготування домашнього вина — це ціле мистецтво, яке із правильними знаннями можна легко опанувати. Памятайте, напій завжди можна адаптувати під власний смак і настрій.
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Рецепт вина зі слив
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Неймовірний напій / Фото unsplash
Приготування:
- Сливи помийте, розріжте навпіл, видаліть кісточку і викиньте у велику каструлю.
- Потім сливи залийте гарячою водою, накрийте кришкою і залиште на 4 дні.
- Перемішуйте двічі на день, а потім додайте цукор, помішуючи, поки він повністю не розчиниться.
- Наступним кроком буде додати дріжджі та накрити суміш.
- Протягом наступних 5 днів потрібно регулярно помішувати.
- Через потрібний час суміш перелийте в пляшку, призначену для бродіння вина.
- Помістіть пробку зі скляною трубкою на бутель і залиште для подальшого бродіння.
- Коли бродіння закінчиться, перелийте вино через ситечко в чисті пляшки або банки і залиште витримуватися в прохолодному місці на наступні кілька місяців.
- Якщо ви побачите, що в банках багато осаду і вино непрозоре, їх потрібно перецідити, наприклад, через тонку марлю.
- Залиште вино "відпочити" на кілька днів.
- Коли воно стане прозорим, можна розлити по пляшках і закупорити.
- Для повного дозрівання сливове вино має витримуватися хоча б кілька місяців.