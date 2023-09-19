Приготовление домашнего вина – это целое искусство, которое с правильными знаниями можно легко овладеть. Помните, напиток всегда можно адаптировать под свой вкус и настроение.

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Невероятный напиток / Фото unsplash

Приготовление:

Сливы помойте, разрежьте пополам, удалите косточку и выбросьте в большую кастрюлю.

Затем сливы залейте горячей водой, накройте крышкой и оставьте на 4 дня.

Перемешивайте дважды в день, а затем добавьте сахар, помешивая, пока он полностью не растворится.

Следующим шагом будет добавить дрожжи и накрыть смесь. .

В течение следующих 5 дней необходимо регулярно помешивать.

Спустя нужное время смесь перелейте в бутылку, предназначенную для брожения вина.

Поместите пробку со стеклянной трубкой на бутылку и оставьте для дальнейшего брожения.

Когда брожение закончится, перелейте вино через ситечко в чистые бутылки или банки и оставьте выдерживаться в прохладном месте на несколько месяцев.

Если вы увидите, что в банках много осадка и вино непрозрачное, их нужно перецедить, например, из-за тонкой марли.

Оставьте вино "отдохнуть" на несколько дней.

Когда оно станет прозрачным, можно разлить по бутылкам и укупорить.