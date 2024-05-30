Версий приготовления лимонада есть много, поэтому каждый может найти что-то себе по вкусу. Это отличная альтернатива сладким газированным напиткам, вкусовые оттенки которой вы можете регулировать по своему усмотрению.

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Рецепт классического лимонада

Время: 30 минут + охлаждение

Порций: 3 литра

Ингредиенты:

– 3 лимона;

– 100 грамм сахара;

– 1,5 литра слабо газированной воды;

– обычная вода;

– несколько веточек мяты.

Приготовление:

В сотейник наливаем 300 миллилитров воды. Добавляем сахар и нарезанные на половинки лимоны. Доводим до кипения, варим 5 минут и оставляем остывать. Процеживаем сироп в трехлитровую банку, добавляем сок двух лимонов, слабо газированную воду, порезанную на кусочки половину лимона и мяту. Доливаем в банку просто воду, чтобы она была полная. Ставим в холодильник.

Приятного аппетита!

Рецепт лимонада с клубникой и мятой

Время: 30 минут + охлаждение

Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 грамм клубники;

– 1 лимон или лайм;

– 5 столовых ложек сахара;

– щепотка ванилина;

– пучок мяты;

– 1,5 литра воды.

Приготовление:

Половину ягод измельчаем в блендере, другую нарезаем пополам. Лимон или лайм нарезаем кружочками по пол сантиметра. В кастрюлю кладем клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный цитрус, ванилин и листочки мяты. В 200 миллилитрах размешиваем сахар и доводим до кипения. Заливаем сиропом смесь ягод и лимона. Оставляем на 20 минут настояться. Заливаем остальную воду и ставим в холодильник на 2 – 3 часа. Подаем лимонад со льдом, мятой и ломтиками лимона.

Приятного аппетита!

Рецепт лимонада с имбирем

Время: 20 минут + охлаждение

Порций: 4

Ингредиенты: – 5 сантиметров корня имбиря;

– 2 лимона;

– половинка лайма;

– 100 грамм сахара;

– 250 миллилитров воды;

– 2 литра газированной воды;

– веточка мяты.

Приготовление:

Имбирь чистим и нарезаем маленькими ломтиками. Перекладываем в небольшую кастрюлю, добавляем воду и сахар. Доводим до кипения и варим 5 минут. Отставляем охлаждаться. Процеживаем имбирный сироп, добавляем сок двух лимонов и заливаем минералкой. Добавляем мяту, ломтики имбиря и лайма. Ставим охлаждаться.

Приятного аппетита!