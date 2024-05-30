Версий приготовления лимонада есть много, поэтому каждый может найти что-то себе по вкусу. Это отличная альтернатива сладким газированным напиткам, вкусовые оттенки которой вы можете регулировать по своему усмотрению.
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Рецепт классического лимонада
Время: 30 минут + охлаждение
Порций: 3 литра
Приготовление:
- В сотейник наливаем 300 миллилитров воды. Добавляем сахар и нарезанные на половинки лимоны.
- Доводим до кипения, варим 5 минут и оставляем остывать.
- Процеживаем сироп в трехлитровую банку, добавляем сок двух лимонов, слабо газированную воду, порезанную на кусочки половину лимона и мяту.
- Доливаем в банку просто воду, чтобы она была полная.
- Ставим в холодильник.
Приятного аппетита!
Рецепт лимонада с клубникой и мятой
Время: 30 минут + охлаждение
Порций: 4
Приготовление:
- Половину ягод измельчаем в блендере, другую нарезаем пополам.
- Лимон или лайм нарезаем кружочками по пол сантиметра.
- В кастрюлю кладем клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный цитрус, ванилин и листочки мяты.
- В 200 миллилитрах размешиваем сахар и доводим до кипения. Заливаем сиропом смесь ягод и лимона. Оставляем на 20 минут настояться.
- Заливаем остальную воду и ставим в холодильник на 2 – 3 часа.
- Подаем лимонад со льдом, мятой и ломтиками лимона.
Приятного аппетита!
Рецепт лимонада с имбирем
Время: 20 минут + охлаждение
Порций: 4
Приготовление:
- Имбирь чистим и нарезаем маленькими ломтиками. Перекладываем в небольшую кастрюлю, добавляем воду и сахар. Доводим до кипения и варим 5 минут. Отставляем охлаждаться.
- Процеживаем имбирный сироп, добавляем сок двух лимонов и заливаем минералкой. Добавляем мяту, ломтики имбиря и лайма.
- Ставим охлаждаться.
Приятного аппетита!