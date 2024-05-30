Версій приготування лимонаду є багато, тому кожен може знайти щось собі до смаку. Це чудова альтернатива солодким газованим напоям, смакові відтінки якої ви можете регулювати на власний розсуд.

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Рецепт класичного лимонаду

Час: 30 хвилин + охолодження

Порцій: 3 літри

Приготування:

  1. В сотейник наливаємо 300 мілілітрів води. Додаємо цукор та нарізані на половинки лимони.
  2. Доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин і залишаємо вистигати.
  3. Проціджуємо сироп у трилітрову банку, додаємо сік двох лимонів, слабогазовану воду, порізану на шматочки половину лимона та м'яту.
  4. Доливаємо в банку просто воду, щоб вона була повна.
  5. Ставимо у холодильник.

Смачного!

Рецепт лимонаду з полуницею і м'ятою

Час: 30 хвилин + охолодження

Порцій: 4

Приготування:

  1. Половину ягід подрібнюємо у блендері, іншу нарізаємо навпіл.
  2. Лимон чи лайм нарізаємо кружечками по пів сантиметра.
  3. У каструлю кладемо полуничне пюре, половинки ягід, нарізаний цитрус, ванілін і листочки м'яти.
  4. У 200 мілілітрах розмішуємо цукор та доводимо до кипіння. Заливаємо сиропом суміш ягід та лимона. Залишаємо на 20 хвилин настоятися.
  5. Заливаємо решту води та ставимо у холодильник на 2 – 3 години.
  6. Подаємо лимонад з льодом, м'ятою та скибочками лимона.

Смачного!

Рецепт лимонаду з імбиром

Час: 20 хвилин + охолодження

Порцій: 4

Приготування:

  1. Імбир чистимо та нарізаємо маленькими скибочками. Перекладаємо у невелику каструлю, додаємо воду та цурок. Доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин. Відставляємо охолоджуватися.
  2. Проціджуємо імбирний сироп, додаємо сік двох лимонів і заливаємо мінералкою. Додаємо м'яту, скибочки імбиру та лайма.
  3. Ставимо охолоджуватися.

Смачного!