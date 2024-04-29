Пикница – одна из кулинарных звезд Закарпатья. Ее готовят на праздники, и не зря, ведь вкус этой колбасы – это что-то особенное.

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Особенностью этой колбасы является большое количество паприки, поэтому ее можно описать как пряную. Впрочем, если вы любите остренькое, то вполне можете поэкспериментировать с добавлением красного перца.

Как приготовить пикницу

Мясо надо нарезать мелкими кусочками, добавить много паприки и других специй. Мариноваться мясо должно несколько дней.

Затем мясо пропускают через мясорубку и шпигуют им кишку. Обязательно нужно добавлять между кусочками мяса чеснок.

Традиционно пикницу сначала немного вялят в погребах, а потом целую неделю коптят на опилках бука. Но сейчас на такой ритуал вряд ли у кого-то есть столько времени, поэтому часто ее просто запекают на гриле или в духовом шкафу.

Приготовление домашней колбасы – это семейный риутал, и для идеального результата очень важно соблюсти это правило. Кроме того, жители Закарпатья советуют готовить пикницу с запасом, ведь часто ее сметают со стола в первую очередь.

Идеальный маринад: точные пропорции, которые следует знать перед праздниками.