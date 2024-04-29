Одной из ключевых составляющих успешного праздничного стола есть мясо. Если все сделать правильно, то оно будет сочным и ароматным. Вся тайна кроется в маринаде, и именно поэтому знание точных пропорций ингредиентов важно для достижения наилучшего результата.

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Маринад для мяса

Ингредиенты:

– 1 свиная рулька (приблизительно 1, 3 килограмма или 800 граммов без кости), также подойдет подбрюшина;

– 16 грамм соли (2% от веса мяса);

– 2 грамма черного перца горошком;

– 1 грамм сухого чеснока;

– 1 столовая ложка водки.

Приготовление:

Рульку нужно замочить на несколько часов в холодной воде, а затем очистить с помощью ножа. Сделайте продольный надрез и удалите кость. Вырежьте часть мяса для начинки, оставьте мясо на коже, которая станет наружной оболочкой рулета. Нарежьте вырезанное мясо на куски (можно добавить куски сала или куриное филе). Все это обсыпьте солью и специями, побрызгайте водкой. Тесно заверните в форму рулета, кожей наружу, и крепко свяжите нитью, тщательно натирая солью. Заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на три дня. После этого, не снимая пленку, варите рулет в течение трех часов в воде, температура которой должна составлять 80ºC (вода должна быть горячей, но без пузырьков). Затем быстро охладите в холодной воде и оставьте в холодильнике. Подавайте, нарезав на очень тонкие ломтики.

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