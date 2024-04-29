Одной из ключевых составляющих успешного праздничного стола есть мясо. Если все сделать правильно, то оно будет сочным и ароматным. Вся тайна кроется в маринаде, и именно поэтому знание точных пропорций ингредиентов важно для достижения наилучшего результата.
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Маринад для мяса
Приготовление:
- Рульку нужно замочить на несколько часов в холодной воде, а затем очистить с помощью ножа.
- Сделайте продольный надрез и удалите кость.
- Вырежьте часть мяса для начинки, оставьте мясо на коже, которая станет наружной оболочкой рулета.
- Нарежьте вырезанное мясо на куски (можно добавить куски сала или куриное филе).
- Все это обсыпьте солью и специями, побрызгайте водкой.
- Тесно заверните в форму рулета, кожей наружу, и крепко свяжите нитью, тщательно натирая солью. Заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на три дня.
- После этого, не снимая пленку, варите рулет в течение трех часов в воде, температура которой должна составлять 80ºC (вода должна быть горячей, но без пузырьков).
- Затем быстро охладите в холодной воде и оставьте в холодильнике. Подавайте, нарезав на очень тонкие ломтики.