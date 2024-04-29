Пікниця – одна з кулінарних зірок Закарпаття. Її готують на свята, і не дарма, адже смак цієї ковбаси – це щось особливе.

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Особливістю цієї ковбаси є велика кількість паприки, тож її можна описати як пряну. Втім, якщо ви полюбляєте гостреньке, то цілком можете поекспериментувати із додаванням червоного перцю.

Як приготувати пікницю

М'ясо треба нарізати дрібними шматочками, додати багато паприки та інших спецій. Маринуватися м'ясо повинно кілька днів.

Потім м'ясо пропускають через м’ясорубку і шпигують ним кишку. Обов'язково потрібно додавати поміж шматочками м'яса часник.

Традиційно пікницю спочатку трішки в'ялять у погребах, а потім цілий тиждень коптять на тирсі буку. Але зараз на такий ритуал навряд чи в когось є стільки часу, тому часто її просто запікають на грилі або у духовій шафі.

Приготування домашньої ковбаси – це сімейний риутал, і для ідеального результату дуже важливо дотриматися цього правила. Окрім того, мешканці Закарпаття радять готувати пікницю із запасом, адже часто її змітають зі столу у першу чергу.

Ідеальний маринад: точні пропорції, які варто знати перед святами.