Семейная трапеза – это всегда праздник: как сделать доску для бранча

5 апреля 2023, 17:35
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Источник:

averie cooks

Ничто так не говорит о расслаблении, как доска для завтрака или бранчей, наполненная любимыми утренними блюдами! Вы можете соединить яйца, мясо, сыры или свежие фрукты в любых пропорциях, главное – хорошо продумать подачу.

Эта замечательная идея подходит для бранчей в выходные или особые праздничные утра, например, Пасхи. Используйте готовую пищу или приготовленную самостоятельно, главное – чтобы это было быстро и легко.

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Идеи ингредиентов для бранча

На доске для завтрака можно разместить любые ингредиенты.

Мясо – колбасы или домашняя ветчина, бекон, прошуто или нарезанная курятина.

Сыры – нарезанные кубиками, ломтиками или кусочками, включая чедер или копченую гауду.

Яйца — сваренные вкрутую или всмятку, омлет или жареные. Рассмотрите яичные кексы или фритаты.

Быстро, легко и вкусно / Фото averie cooks

Хлебобулочные изделия – печенье, бублики, круассаны, вафли, блины, белый или цельнозерновой хлеб.

Напитки – кофе, молоко, сливки, вода, смузи, апельсиновый или другие соки, шампанское или даже мимоза.

Фруктыягоды, такие как клубника, малина, черника, ежевика; ломтики яблока, дольки апельсина, дыни, бананы. Также подумайте об ананасе, манго, киви, винограде и т.д.

Овощи помидоры (нарезанные или черри), огурцы, красный или белый лук, маринованные огурцы.

Как собрать бранч-борд

На самом деле нет никаких правил, когда дело доходит до сборки доски. Выберите, что вы кладете на доску и разогрейте или приготовьте при необходимости.

Инструкции:

  1. Выберите доску, чаши, тарелки, посуду и т.д.
  2. Наполните небольшие миски такими вещами, как джемы, соусы или что-нибудь другое.
  3. Такие продукты, как мясо, яйца или картофель, вы можете выложить на тарелку или доску.
  4. Поставьте несколько тарелочек вокруг основных продуктов.
  5. Заполните открытые места хлебом, сыром, фруктами, кексами, сладостями или другим, что вы используете.
  6. Добавьте сервировочные ложки ко всему, что нужно и расставьте тарелки для гостей.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська