Ця чудова ідея підходить для бранчів у вихідні або особливих святкових ранків, наприклад, Великодня. Використовуйте готову їжу або ж приготовлену самотужки, головне – щоб це було швидко та легко.
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Ідеї інгредієнтів для бранчу
На дошці для сніданку можна помістити будь-які інгредієнти.
М’ясо – ковбаси або домашня шинка, бекон, прошуто чи нарізана курятина.
Сири – нарізані кубиками, скибочками або шматочками, включаючи чедер чи копчену гауду.
Яйця — зварені круто або некруто, омлет чи смажені. Розгляньте яєчні кекси чи фрітату.
Швидко, легко та дуже смачно / Фото averie cooks
Хлібобулочні вироби — печиво, бублики, круасани, вафлі, млинці, білий чи цільнозерновий хліб.
Напої — кава, молоко, вершки, вода, смузі, апельсиновий або інші соки, шампанське або навіть мімоза.
Фрукти – ягоди, такі як полуниця, малина, чорниця, ожина; скибочки яблука, дольки апельсина, дині, банани. Також подумайте про ананас, манго, ківі, виноград тощо.
Овочі – помідори (нарізані або черрі), огірки, червона або біла цибуля, мариновані огірки.
Як зібрати бранч-борд
Насправді немає жодних правил, коли справа доходить до складання дошки. Виберіть, що ви кладете на дошку, і розігрійте або приготуйте за потреби.
Інструкції:
- Виберіть дошку, миски, тарілки, посуд тощо.
- Наповніть невеликі миски такими речами, як джеми, соуси або будь-що інше.
- Такі продукти як м’ясо, яйця чи картопля, ви можете викласти на тарілку або дошку.
- Поставте кілька мисок навколо основних продуктів.
- Заповніть відкриті місця хлібом, сиром, фруктами, кексами, солодощами або будь-яким іншим, що ви використовуєте.
- Додайте сервірувальні ложки до всього, що потрібно, і розставте тарілки для гостей.