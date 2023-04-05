Ця чудова ідея підходить для бранчів у вихідні або особливих святкових ранків, наприклад, Великодня. Використовуйте готову їжу або ж приготовлену самотужки, головне – щоб це було швидко та легко.

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Ідеї ​​інгредієнтів для бранчу

На дошці для сніданку можна помістити будь-які інгредієнти.

М’ясо – ковбаси або домашня шинка, бекон, прошуто чи нарізана курятина.

Сири – нарізані кубиками, скибочками або шматочками, включаючи чедер чи копчену гауду.

Яйця — зварені круто або некруто, омлет чи смажені. Розгляньте яєчні кекси чи фрітату.

Швидко, легко та дуже смачно / Фото averie cooks

Хлібобулочні вироби — печиво, бублики, круасани, вафлі, млинці, білий чи цільнозерновий хліб.

Напої — кава, молоко, вершки, вода, смузі, апельсиновий або інші соки, шампанське або навіть мімоза.

Фрукти – ягоди, такі як полуниця, малина, чорниця, ожина; скибочки яблука, дольки апельсина, дині, банани. Також подумайте про ананас, манго, ківі, виноград тощо.

Овочі – помідори (нарізані або черрі), огірки, червона або біла цибуля, мариновані огірки.

Як зібрати бранч-борд

Насправді немає жодних правил, коли справа доходить до складання дошки. Виберіть, що ви кладете на дошку, і розігрійте або приготуйте за потреби.

Інструкції:

  1. Виберіть дошку, миски, тарілки, посуд тощо.
  2. Наповніть невеликі миски такими речами, як джеми, соуси або будь-що інше.
  3. Такі продукти як м’ясо, яйця чи картопля, ви можете викласти на тарілку або дошку.
  4. Поставте кілька мисок навколо основних продуктів.
  5. Заповніть відкриті місця хлібом, сиром, фруктами, кексами, солодощами або будь-яким іншим, що ви використовуєте.
  6. Додайте сервірувальні ложки до всього, що потрібно, і розставте тарілки для гостей.