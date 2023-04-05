Эта замечательная идея подходит для бранчей в выходные или особые праздничные утра, например, Пасхи. Используйте готовую пищу или приготовленную самостоятельно, главное – чтобы это было быстро и легко.

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Идеи ингредиентов для бранча

На доске для завтрака можно разместить любые ингредиенты.

Мясо – колбасы или домашняя ветчина, бекон, прошуто или нарезанная курятина.

Сыры – нарезанные кубиками, ломтиками или кусочками, включая чедер или копченую гауду.

Яйца — сваренные вкрутую или всмятку, омлет или жареные. Рассмотрите яичные кексы или фритаты.

Быстро, легко и вкусно / Фото averie cooks

Хлебобулочные изделия – печенье, бублики, круассаны, вафли, блины, белый или цельнозерновой хлеб.

Напитки – кофе, молоко, сливки, вода, смузи, апельсиновый или другие соки, шампанское или даже мимоза.

Фрукты – ягоды, такие как клубника, малина, черника, ежевика; ломтики яблока, дольки апельсина, дыни, бананы. Также подумайте об ананасе, манго, киви, винограде и т.д.

Овощи – помидоры (нарезанные или черри), огурцы, красный или белый лук, маринованные огурцы.

Как собрать бранч-борд

На самом деле нет никаких правил, когда дело доходит до сборки доски. Выберите, что вы кладете на доску и разогрейте или приготовьте при необходимости.

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