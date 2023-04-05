Эта замечательная идея подходит для бранчей в выходные или особые праздничные утра, например, Пасхи. Используйте готовую пищу или приготовленную самостоятельно, главное – чтобы это было быстро и легко.
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Идеи ингредиентов для бранча
На доске для завтрака можно разместить любые ингредиенты.
Мясо – колбасы или домашняя ветчина, бекон, прошуто или нарезанная курятина.
Сыры – нарезанные кубиками, ломтиками или кусочками, включая чедер или копченую гауду.
Яйца — сваренные вкрутую или всмятку, омлет или жареные. Рассмотрите яичные кексы или фритаты.
Быстро, легко и вкусно / Фото averie cooks
Хлебобулочные изделия – печенье, бублики, круассаны, вафли, блины, белый или цельнозерновой хлеб.
Напитки – кофе, молоко, сливки, вода, смузи, апельсиновый или другие соки, шампанское или даже мимоза.
Фрукты – ягоды, такие как клубника, малина, черника, ежевика; ломтики яблока, дольки апельсина, дыни, бананы. Также подумайте об ананасе, манго, киви, винограде и т.д.
Овощи – помидоры (нарезанные или черри), огурцы, красный или белый лук, маринованные огурцы.
Как собрать бранч-борд
На самом деле нет никаких правил, когда дело доходит до сборки доски. Выберите, что вы кладете на доску и разогрейте или приготовьте при необходимости.
Инструкции:
- Выберите доску, чаши, тарелки, посуду и т.д.
- Наполните небольшие миски такими вещами, как джемы, соусы или что-нибудь другое.
- Такие продукты, как мясо, яйца или картофель, вы можете выложить на тарелку или доску.
- Поставьте несколько тарелочек вокруг основных продуктов.
- Заполните открытые места хлебом, сыром, фруктами, кексами, сладостями или другим, что вы используете.
- Добавьте сервировочные ложки ко всему, что нужно и расставьте тарелки для гостей.