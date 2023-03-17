Больше не будет никаких сложностей: как правильно приготовить дрожжевое тесто

Ароматная выпечка – это то, без чего невозможно представить уютный отдых. Обычно ее основой является дрожжевое тесто, поэтому стоит научиться готовить его легко и правильно.

Идеальное дрожжевое тесто – нежное, рыхлое, эластичное и влажное. Однако добиться такого эффекта непросто. Чтобы облегчить себе жизнь и сохранить нервы, следует использовать проверенные методы и уловки приготовления этого теста.

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Основные секреты удачного дрожжевого теста

Ингредиенты должны быть комнатной температуры. Молоко не может быть ни слишком холодным, ни очень горячим, лучше его слегка подогреть. Очень важно приготовить хотя бы базовую дрожжевую и сахарную закваску. Дрожжи не должны контактировать непосредственно с солью, поскольку она препятствует их росту. Тесто нужно хорошо вымешать. Это нужно делать несколько минут руками или кухонным миксером. Тесту нужно время, чтобы подняться. Оно должно увеличиться в объеме минимум в два раза. После формирования теста в сдобу дайте ему еще раз подняться примерно на 10 минут. Дрожжевое тесто выпекают без конвекции обычно при 180 градусах.

Ароматная сдоба / Фото unsplash

Почему дрожжевое тесто не поднимается

Возможно, дрожжи были растворены в слишком горячей воде или жидкие ингредиенты в рецепте были слишком горячими, что привело к гибели дрожжей. Дрожжи должны быть теплыми – не слишком горячими и не слишком холодными.