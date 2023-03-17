Идеальное дрожжевое тесто – нежное, рыхлое, эластичное и влажное. Однако добиться такого эффекта непросто. Чтобы облегчить себе жизнь и сохранить нервы, следует использовать проверенные методы и уловки приготовления этого теста.
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Основные секреты удачного дрожжевого теста
- Ингредиенты должны быть комнатной температуры. Молоко не может быть ни слишком холодным, ни очень горячим, лучше его слегка подогреть.
- Очень важно приготовить хотя бы базовую дрожжевую и сахарную закваску.
- Дрожжи не должны контактировать непосредственно с солью, поскольку она препятствует их росту.
- Тесто нужно хорошо вымешать. Это нужно делать несколько минут руками или кухонным миксером.
- Тесту нужно время, чтобы подняться. Оно должно увеличиться в объеме минимум в два раза.
- После формирования теста в сдобу дайте ему еще раз подняться примерно на 10 минут.
- Дрожжевое тесто выпекают без конвекции обычно при 180 градусах.
Ароматная сдоба / Фото unsplash
Почему дрожжевое тесто не поднимается
Возможно, дрожжи были растворены в слишком горячей воде или жидкие ингредиенты в рецепте были слишком горячими, что привело к гибели дрожжей. Дрожжи должны быть теплыми – не слишком горячими и не слишком холодными.