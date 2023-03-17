Ідеальне дріжджове тісто – ніжне, пухке, еластичне і вологе. Однак досягти такого ефекту непросто. Щоб полегшити собі життя та зберегти нерви, варто використати перевірені методи та хитрощі приготування цього тіста.

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Основні секрети вдалого дріжджового тіста

Інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Молоко не може бути ні дуже холодним, ні дуже гарячим, краще його злегка підігріти. Дуже важливо приготувати хоча б базову дріжджову і цукрову закваску. Дріжджі не повинні контактувати безпосередньо з сіллю, оскільки вона перешкоджає їх росту. Тісто потрібно добре вимісити. Це потрібно робити кілька хвилин руками або кухонним міксером. Тісту потрібен час, щоб піднятися. Воно повинно збільшитися в об’ємі мінімум вдвічі. Після формування тіста у здобу дайте йому ще раз піднятися приблизно на 10 хвилин. Дріжджове тісто випікають без конвекції, зазвичай при 180 градусах.

Ароматна здоба / Фото unsplash

Чому дріжджове тісто не підіймається

Можливо, дріжджі були розчинені у занадто гарячій воді, або рідкі інгредієнти в рецепті були занадто гарячими, що призвело до загибелі дріжджів. Дріжджі повинні бути теплими – не дуже гарячими і не дуже холодними.