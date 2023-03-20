Холодный кофе – это прекрасное сочетание возможности насладиться любимым напитком и не заставлять себя пить горячее, когда на улице тепло. Простые ингредиенты, несколько минут и небольшой перерыв для удовольствия напитком – вот и все, что нужно для этого рецепта.
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Рецепт кофе со льдом
Время: 5 минут
Порций: 1
Приготовление:
- Наполняем стакан кубиками льда примерно на 3/4.
- Добавляем в стакан кофе, а затем – молоко.
- По желанию можно подсластить напиток сгущенкой или щепоткой сахара.
- Сразу наслаждаемся напитком.