Холодна кава – це чудове поєднання можливості насолодитися улюбленим напоєм та не змушувати себе пити гаряче, коли на вулиці тепло. Прості інгредієнти, кілька хвилин та невелика перерва для насолоди напоєм – ось і все, що потрібно для цього рецепту.
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Рецепт кави з льодом
Час: 5 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Наповнюємо склянку кубиками льоду приблизно на 3/4.
- Додаємо у склянку каву, а потім – молоко.
- За бажанням можна підсолодити напій згущеним молоком або дрібкою цукру.
- Одразу насолоджуємося напоєм.