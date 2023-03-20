Холодна кава – це чудове поєднання можливості насолодитися улюбленим напоєм та не змушувати себе пити гаряче, коли на вулиці тепло. Прості інгредієнти, кілька хвилин та невелика перерва для насолоди напоєм – ось і все, що потрібно для цього рецепту.

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Рецепт кави з льодом

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  • Наповнюємо склянку кубиками льоду приблизно на 3/4.
  • Додаємо у склянку каву, а потім – молоко.
  • За бажанням можна підсолодити напій згущеним молоком або дрібкою цукру.
  • Одразу насолоджуємося напоєм.