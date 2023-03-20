Когда нужно разбудить организм в жару: рецепт идеального холодного кофе

На улице стало теплеть, а значит, горячие напитки будут медленно отходить на второй план. Что же делать, когда нужна энергия, а пить горячий кофе не хочется?

Холодный кофе – это прекрасное сочетание возможности насладиться любимым напитком и не заставлять себя пить горячее, когда на улице тепло. Простые ингредиенты, несколько минут и небольшой перерыв для удовольствия напитком – вот и все, что нужно для этого рецепта.

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Рецепт кофе со льдом

Время: 5 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– несколько кубиков льда;

– 40 миллилитров эспрессо;

– 100 миллилитров холодного молока;

– 1/2 чайной ложки сгущенки или щепотку сахара – по желанию.

Приготовление: