Когда нужно разбудить организм в жару: рецепт идеального холодного кофе

20 марта 2023, 11:35
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Источник:

ВВС Food

На улице стало теплеть, а значит, горячие напитки будут медленно отходить на второй план. Что же делать, когда нужна энергия, а пить горячий кофе не хочется?

Холодный кофе – это прекрасное сочетание возможности насладиться любимым напитком и не заставлять себя пить горячее, когда на улице тепло. Простые ингредиенты, несколько минут и небольшой перерыв для удовольствия напитком – вот и все, что нужно для этого рецепта.

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Рецепт кофе со льдом

Время: 5 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

несколько кубиков льда;
– 40 миллилитров эспрессо;
– 100 миллилитров холодного молока;
– 1/2 чайной ложки сгущенки или щепотку сахара – по желанию.

Приготовление:

  • Наполняем стакан кубиками льда примерно на 3/4.
  • Добавляем в стакан кофе, а затем – молоко.
  • По желанию можно подсластить напиток сгущенкой или щепоткой сахара.
  • Сразу наслаждаемся напитком.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська