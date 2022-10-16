Следует попробовать: рецепт особого морковного хумуса

16 октября 2022 , 13:21
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Источник:

Ania Starmach

Хумус прекрасен как для быстрого перекуса, так и для сытного приема пищи. Каждый может не только усовершенствовать блюдо специями, но и поиграть с ингредиентами – конечный результат вас точно не разочарует.

Хумус сумел получить популярность среди потребителей по всему миру благодаря своему особому вкусу и универсальности. Эта паста прекрасно подходит ко всем случаям жизни и никогда не надоедает. Когда же возникает желание немного с ней поэкспериментировать – можно попытаться изменить рецепт, расширив список привычных ингредиентов.

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Рецепт морковного хумуса

Время: 1 час

Порций: 4

Блюдо, что смакует всегда / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

  • 200 грамм вареного нута (можно брать консервированный);
  • 4 моркови;
  • столовая ложка тахини (кунжутной пасты);
  • столовая ложка лимонного сока;
  • зубчик чеснока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 50 миллилитров воды;
  • петрушка;
  • щепотка тмина;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь чистим, нарезаем и выкладываем на противень. Сбрызгиваем оливковым маслом и ставим на духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 40 минут, овощ должен стать мягким.
  2. Выкладываем морковь в блендер, добавляем нут и все остальные ингредиенты. Взбиваем до однородности. Если паста плохо перемешивается – нужно добавить немного воды.
  3. Хумус будет прекрасно смаковать с кунжутными палочками или любым видом хлеба.

Приятного аппетита!

 

     

    Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська