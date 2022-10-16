Хумус зумів здобути прихильність споживачів по всьому світу завдяки своєму особливому смаку та універсальності. Ця паста чудово пасує до всіх випадків життя та ніколи не набридає. Коли ж виникає бажання трішечки з нею поекспериментувати – можна спробувати змінити рецепт, розширивши список звичних інгредієнтів.
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Рецепт морквяного хумусу
Час: 1 година
Порцій: 4
Страва, що смакує завжди / Фото Ania Starmach
Інгредієнти:
- 200 грамів вареного нуту (можна брати консервований);
- 4 моркви;
- столова ложка тахіні (кунжутної пасти);
- столова ложка лимонного соку;
- зубчик часнику;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 50 мілілітрів води;
- петрушка;
- дрібка кмину;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Моркву чистимо, нарізаємо та викладаємо на деко. Збризкуємо оливковою олією та ставимо на духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 40 хвилин, овоч має стати м'яким.
- Викладаємо моркву у блендер, додаємо нут та всі інші інгредієнти. Збиваємо до однорідності. Якщо паста погано перемішується – потрібно додати трішки води.
- Хумус чудово смакуватиме з кунжутними паличками або будь-яким видом хліба.
Смачного!