Хумус зумів здобути прихильність споживачів по всьому світу завдяки своєму особливому смаку та універсальності. Ця паста чудово пасує до всіх випадків життя та ніколи не набридає. Коли ж виникає бажання трішечки з нею поекспериментувати – можна спробувати змінити рецепт, розширивши список звичних інгредієнтів.

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Рецепт морквяного хумусу

Час: 1 година

Порцій: 4

Страва, що смакує завжди / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

200 грамів вареного нуту (можна брати консервований);

4 моркви;

столова ложка тахіні (кунжутної пасти);

столова ложка лимонного соку;

зубчик часнику;

2 столові ложки оливкової олії;

50 мілілітрів води;

петрушка;

дрібка кмину;

сіль, перець до смаку.

Приготування:

Моркву чистимо, нарізаємо та викладаємо на деко. Збризкуємо оливковою олією та ставимо на духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 40 хвилин, овоч має стати м'яким. Викладаємо моркву у блендер, додаємо нут та всі інші інгредієнти. Збиваємо до однорідності. Якщо паста погано перемішується – потрібно додати трішки води. Хумус чудово смакуватиме з кунжутними паличками або будь-яким видом хліба.

Смачного!