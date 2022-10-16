Хумус зумів здобути прихильність споживачів по всьому світу завдяки своєму особливому смаку та універсальності. Ця паста чудово пасує до всіх випадків життя та ніколи не набридає. Коли ж виникає бажання трішечки з нею поекспериментувати – можна спробувати змінити рецепт, розширивши список звичних інгредієнтів.

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Рецепт морквяного хумусу

Час: 1 година

Порцій: 4

Страва, що смакує завжди / Фото Ania Starmach

Інгредієнти:

  • 200 грамів вареного нуту (можна брати консервований);
  • 4 моркви;
  • столова ложка тахіні (кунжутної пасти);
  • столова ложка лимонного соку;
  • зубчик часнику;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 50 мілілітрів води;
  • петрушка;
  • дрібка кмину;
  • сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Моркву чистимо, нарізаємо та викладаємо на деко. Збризкуємо оливковою олією та ставимо на духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо 40 хвилин, овоч має стати м'яким.
  2. Викладаємо моркву у блендер, додаємо нут та всі інші інгредієнти. Збиваємо до однорідності. Якщо паста погано перемішується – потрібно додати трішки води.
  3. Хумус чудово смакуватиме з кунжутними паличками або будь-яким видом хліба.

Смачного!