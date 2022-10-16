Хумус сумел получить популярность среди потребителей по всему миру благодаря своему особому вкусу и универсальности. Эта паста прекрасно подходит ко всем случаям жизни и никогда не надоедает. Когда же возникает желание немного с ней поэкспериментировать – можно попытаться изменить рецепт, расширив список привычных ингредиентов.

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Рецепт морковного хумуса

Время: 1 час

Порций: 4

Блюдо, что смакует всегда / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

200 грамм вареного нута (можно брать консервированный);

4 моркови;

столовая ложка тахини (кунжутной пасты);

столовая ложка лимонного сока;

зубчик чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

50 миллилитров воды;

петрушка;

щепотка тмина;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Морковь чистим, нарезаем и выкладываем на противень. Сбрызгиваем оливковым маслом и ставим на духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 40 минут, овощ должен стать мягким. Выкладываем морковь в блендер, добавляем нут и все остальные ингредиенты. Взбиваем до однородности. Если паста плохо перемешивается – нужно добавить немного воды. Хумус будет прекрасно смаковать с кунжутными палочками или любым видом хлеба.

Приятного аппетита!