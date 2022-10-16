Хумус сумел получить популярность среди потребителей по всему миру благодаря своему особому вкусу и универсальности. Эта паста прекрасно подходит ко всем случаям жизни и никогда не надоедает. Когда же возникает желание немного с ней поэкспериментировать – можно попытаться изменить рецепт, расширив список привычных ингредиентов.
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Рецепт морковного хумуса
Время: 1 час
Порций: 4
Блюдо, что смакует всегда / Фото Ania Starmach
Ингредиенты:
- 200 грамм вареного нута (можно брать консервированный);
- 4 моркови;
- столовая ложка тахини (кунжутной пасты);
- столовая ложка лимонного сока;
- зубчик чеснока;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 50 миллилитров воды;
- петрушка;
- щепотка тмина;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Морковь чистим, нарезаем и выкладываем на противень. Сбрызгиваем оливковым маслом и ставим на духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 40 минут, овощ должен стать мягким.
- Выкладываем морковь в блендер, добавляем нут и все остальные ингредиенты. Взбиваем до однородности. Если паста плохо перемешивается – нужно добавить немного воды.
- Хумус будет прекрасно смаковать с кунжутными палочками или любым видом хлеба.
Приятного аппетита!