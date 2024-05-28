Нет, не молоко: какой ингредиент сделает ваше картофельное пюре идеальным

Картофельное пюре пользуется большой популярностью среди хозяек. И обеспечить идеальный результат гарнира поможет один простой ингредиент.

Гладкая консистенция – вот главный признак невероятного картофельного пюре. И достичь ее просто. Как? Все сразу думают о молоке, но это не совсем так.

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Что добавить в картофельное пюре

Масло или молоко придадут пюре шелковистости, однако вместе с тем и калорийности. Есть альтернатива, которая еще и позаботится о вашей фигуре. Это пахта или натуральный йогурт.

Если вы мастер добавления специй, то многие повара убеждены, что вполне может хватить даже воды, в которой вы варили картофель. Впрочем, сливочный вкус – один из любимых акцентов этого гарнира, поэтому на этом варианте редко когда останавливаются.

Это любят все / Фото Pixabay

Какие специи добавить

Вкус картофельного пюре прекрасно дополнят перец, соль, мускатный орех, можно поэкспериментировать с чесноком. Также здесь всегда уместна зелень – укроп или петрушка.