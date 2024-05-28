Вероятно, что все ингредиенты для этого блюда уже есть в вашем холодильнике. Несколько минут, пара кулинарных штрихов – и привычные продукты засахаривают новыми впечатлениями.

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Рецепт быстрого салата с колбасой

Время: 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Кукурузу отжимаем.
  2. Колбасу и яйца нарезаем соломкой, огурцы – кольцами, перец – мелкими кубиками, а лук – "перьями".
  3. Все ингредиенты смешиваем.
  4. Заправляем йогуртом или майонезом, молим и перчим.
  5. Сверху посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!