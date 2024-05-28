Вероятно, что все ингредиенты для этого блюда уже есть в вашем холодильнике. Несколько минут, пара кулинарных штрихов – и привычные продукты засахаривают новыми впечатлениями.
Читайте также Вкуснее, чем с майонезом: как посоветовали мариновать мясо шеф-повара из Франции
Рецепт быстрого салата с колбасой
Время: 10 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Кукурузу отжимаем.
- Колбасу и яйца нарезаем соломкой, огурцы – кольцами, перец – мелкими кубиками, а лук – "перьями".
- Все ингредиенты смешиваем.
- Заправляем йогуртом или майонезом, молим и перчим.
- Сверху посыпаем тертым сыром.
Приятного аппетита!