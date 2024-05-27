Лучше всего паштет готовить вечером, тогда утром блюдо уже будет полностью готово и готово к употреблению. На долго его не хватает, поэтому лучше сразу приготовить событийную, а то и тройную порцию.

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Рецепт печеночного паштета

Время: 30 минут

Порций: 5

Ингредиенты: – 500 грамм куриной печени;

– 150 миллилитров сливок (33%);

– 70 грамм сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– масло или сливочное масло для жарки.

Приготовление:

Печень моем, обсушиваем и удаляем лишние прожилки. Затем обжариваем на сковороде, но следим, чтобы не пересушить. Добавляем сливки, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Даем немного остыть. Перебиваем в блендере до однородности. Солим, перчим, добавляем мягкое сливочное масло и еще раз перемешиваем. Паштет будет жидковатым – так и должно быть. Выкладываем по 2 – 3 столовые ложки на пищевую пленку и заворачиваем рулет. Края затягиваем, чтобы паштет имел хорошую форму. Остужаем рулет в холодильнике.

Приятного аппетита!

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