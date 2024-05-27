Лучше всего паштет готовить вечером, тогда утром блюдо уже будет полностью готово и готово к употреблению. На долго его не хватает, поэтому лучше сразу приготовить событийную, а то и тройную порцию.

Кстати Лучше готовить сразу два: легкий домашний пирог с яйцом и луком

Рецепт печеночного паштета

Время: 30 минут

Порций: 5

Приготовление:

  1. Печень моем, обсушиваем и удаляем лишние прожилки. Затем обжариваем на сковороде, но следим, чтобы не пересушить.
  2. Добавляем сливки, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Даем немного остыть.
  3. Перебиваем в блендере до однородности. Солим, перчим, добавляем мягкое сливочное масло и еще раз перемешиваем.
  4. Паштет будет жидковатым – так и должно быть.
  5. Выкладываем по 2 – 3 столовые ложки на пищевую пленку и заворачиваем рулет. Края затягиваем, чтобы паштет имел хорошую форму.
  6. Остужаем рулет в холодильнике.

Приятного аппетита!