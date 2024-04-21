Если в холодильнике залежались яблоки: готовим легкое лакомство к чаю
Источник:odnaminyta
Яблоки – это настоящая находка, когда речь идет о выпечке. Немножечко кулинарной магии, и наслаждение от чаепития будет совсем на другом уровне.
Яблочные кексы – это всегда хорошее решение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю. Готовить их несложно, поэтому уверенно можете привлекать к процессу и детей, ведь это так весело!
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Яблочные кексы
Время: 40 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 мелко нарезанные яблоки;
– 2 стакана муки (просеянной);
– чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 100 грамм растопленного сливочного масла;
– 3/4 стакана сахара;
– 2 яйца;
– полстакана молока;
– чайная ложка ванилина.
Приготовление:
- Духовку прогреваем до 190 градусов.
- В большой миске смешиваем муку, разрыхлитель, соду и соль.
- Отдельно взбиваем масло с сахаром до образования воздушной массы.
- Добавляем яйца, продолжая взбивать тесто.
- Добавляем молоко и ванилин к маслу.
- Постепенно соединяем сухие и влажные ингредиенты до однородной консистенции.
- Добавляем яблоки и еще раз хорошо перемешиваем.
- Раскладываем тесто в силиконовые формочки для кексов, заполняя их на 3/4.
- Выпекаем кексы 15 – 17 минут, готовность проверяем зубочисткой.
- Подаем охлажденными.
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