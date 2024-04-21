Если в холодильнике залежались яблоки: готовим легкое лакомство к чаю

Яблоки – это настоящая находка, когда речь идет о выпечке. Немножечко кулинарной магии, и наслаждение от чаепития будет совсем на другом уровне.

Яблочные кексы – это всегда хорошее решение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю. Готовить их несложно, поэтому уверенно можете привлекать к процессу и детей, ведь это так весело!

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Яблочные кексы

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 мелко нарезанные яблоки;

– 2 стакана муки (просеянной);

– чайная ложка разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки соды;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 100 грамм растопленного сливочного масла;

– 3/4 стакана сахара;

– 2 яйца;

– полстакана молока;

– чайная ложка ванилина.

Приготовление:

Духовку прогреваем до 190 градусов. В большой миске смешиваем муку, разрыхлитель, соду и соль. Отдельно взбиваем масло с сахаром до образования воздушной массы. Добавляем яйца, продолжая взбивать тесто. Добавляем молоко и ванилин к маслу. Постепенно соединяем сухие и влажные ингредиенты до однородной консистенции. Добавляем яблоки и еще раз хорошо перемешиваем. Раскладываем тесто в силиконовые формочки для кексов, заполняя их на 3/4. Выпекаем кексы 15 – 17 минут, готовность проверяем зубочисткой. Подаем охлажденными.

Приятного аппетита!