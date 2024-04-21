Яблучні кекси – це завжди гарне рішення, коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке до чаю. Готувати їх нескладно, тому впевнено можете залучати до процесу і дітей, адже це так весело!

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Яблучні кекси

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 2 дрібно нарізані яблука;

– 2 склянки борошна (просіяного);

– чайна ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки соди;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 100 грамів розтопленого вершкового масла;

– 3/4 склянки цукру;

– 2 яйця;

– пів склянки молока;

– чайна ложка ваніліну.

Приготування:

Духовку прогріваємо до 190 градусів. У великій мисці змішуємо борошно, розпушувач, соду та сіль. Окремо збиваємо масло з цукром до утворення повітряної маси. Додаємо яйця, продовжуючи збивати тісто. Додаємо молоко і ванілін до масла. Поступово з'єднуємо сухі та вологі інгредієнти до однорідної консистенції. Додаємо яблука і ще раз добре перемішуємо. Розкладаємо тісто у силіконові формочки для кексів, заповнюючи їх на 3/4. Випікаємо кекси 15 – 17 хвилин, готовість перевіряємо зубочисткою. Подаємо охолодженими.

Смачного!

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