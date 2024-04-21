Яблучні кекси – це завжди гарне рішення, коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке до чаю. Готувати їх нескладно, тому впевнено можете залучати до процесу і дітей, адже це так весело!
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Яблучні кекси
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Духовку прогріваємо до 190 градусів.
- У великій мисці змішуємо борошно, розпушувач, соду та сіль.
- Окремо збиваємо масло з цукром до утворення повітряної маси.
- Додаємо яйця, продовжуючи збивати тісто.
- Додаємо молоко і ванілін до масла.
- Поступово з'єднуємо сухі та вологі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Додаємо яблука і ще раз добре перемішуємо.
- Розкладаємо тісто у силіконові формочки для кексів, заповнюючи їх на 3/4.
- Випікаємо кекси 15 – 17 хвилин, готовість перевіряємо зубочисткою.
- Подаємо охолодженими.
Смачного!