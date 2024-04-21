Яблучні кекси – це завжди гарне рішення, коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке до чаю. Готувати їх нескладно, тому впевнено можете залучати до процесу і дітей, адже це так весело!

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Яблучні кекси

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Духовку прогріваємо до 190 градусів.
  2. У великій мисці змішуємо борошно, розпушувач, соду та сіль.
  3. Окремо збиваємо масло з цукром до утворення повітряної маси.
  4. Додаємо яйця, продовжуючи збивати тісто.
  5. Додаємо молоко і ванілін до масла.
  6. Поступово з'єднуємо сухі та вологі інгредієнти до однорідної консистенції.
  7. Додаємо яблука і ще раз добре перемішуємо.
  8. Розкладаємо тісто у силіконові формочки для кексів, заповнюючи їх на 3/4.
  9. Випікаємо кекси 15 – 17 хвилин, готовість перевіряємо зубочисткою.
  10. Подаємо охолодженими.

Смачного!