В магазине такой не купишь: готовим куриную колбасу на Пасху в духовке
Вкусная и сочная колбаса – непременный атрибут пасхального стола. Приготовленная своими руками, она принесет куда больше удовольствия и вкусовых впечатлений, чем приобретенная в магазине.
В приготовлении этой колбасы нет абсолютно ничего сложного, передает 24 Канал. Однако не стоит оценивать ее только по простоте приготовления – ее вкус способен поразить каждого, поэтому готовьтесь делиться этим рецептом с близкими.
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Рецепт куриной колбасы
Время: 2 часа
Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 – 3 куриных филе;
– 1 килограмм куриных бедер;
– 2 – 3 столовые ложки горчицы в зернах;
– 50 – 70 миллилитров молока или сливок;
– 1 столовая ложка крахмала;
– сухой чеснок, копченая паприка, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Берем бедра и отделяем мясо от костей и кожи. Кожуру используем по желанию. Нарезаем мясо небольшими кусочками.
- Филе нарезаем и перебиваем блендером в фарш. На этом этапе можно перебить и шкурки.
- Соединяем мясо и добавляем приправы, молоко и крахмал. Хорошо все перемешиваем.
- Рукав для запекания разрезаем, выкладываем на него фарш и плотно заворачиваем, формируя колбасу. Края нужно очень плотно завязать.
- Выкладываем на противень швом вверх.
- Запекаем при 180 градусах час – полтора. Все зависит от размера колбасы, которую вы сформируете.
- Разворачивать колбасу надо только после того, как она остынет.
Приятного аппетита!Выбирай, что хочешь: рецепты мяса на любой вкус и кошелек.