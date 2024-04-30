В приготовлении этой колбасы нет абсолютно ничего сложного, передает 24 Канал. Однако не стоит оценивать ее только по простоте приготовления – ее вкус способен поразить каждого, поэтому готовьтесь делиться этим рецептом с близкими.

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Рецепт куриной колбасы

Время: 2 часа

Порций: 1

Ингредиенты: – 2 – 3 куриных филе;

– 1 килограмм куриных бедер;

– 2 – 3 столовые ложки горчицы в зернах;

– 50 – 70 миллилитров молока или сливок;

– 1 столовая ложка крахмала;

– сухой чеснок, копченая паприка, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Берем бедра и отделяем мясо от костей и кожи. Кожуру используем по желанию. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Филе нарезаем и перебиваем блендером в фарш. На этом этапе можно перебить и шкурки. Соединяем мясо и добавляем приправы, молоко и крахмал. Хорошо все перемешиваем. Рукав для запекания разрезаем, выкладываем на него фарш и плотно заворачиваем, формируя колбасу. Края нужно очень плотно завязать. Выкладываем на противень швом вверх. Запекаем при 180 градусах час – полтора. Все зависит от размера колбасы, которую вы сформируете. Разворачивать колбасу надо только после того, как она остынет.

Приятного аппетита!

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