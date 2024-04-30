В приготовлении этой колбасы нет абсолютно ничего сложного, передает 24 Канал. Однако не стоит оценивать ее только по простоте приготовления – ее вкус способен поразить каждого, поэтому готовьтесь делиться этим рецептом с близкими.
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Рецепт куриной колбасы
Время: 2 часа
Порций: 1
Приготовление:
- Берем бедра и отделяем мясо от костей и кожи. Кожуру используем по желанию. Нарезаем мясо небольшими кусочками.
- Филе нарезаем и перебиваем блендером в фарш. На этом этапе можно перебить и шкурки.
- Соединяем мясо и добавляем приправы, молоко и крахмал. Хорошо все перемешиваем.
- Рукав для запекания разрезаем, выкладываем на него фарш и плотно заворачиваем, формируя колбасу. Края нужно очень плотно завязать.
- Выкладываем на противень швом вверх.
- Запекаем при 180 градусах час – полтора. Все зависит от размера колбасы, которую вы сформируете.
- Разворачивать колбасу надо только после того, как она остынет.
Приятного аппетита!