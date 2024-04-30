В приготовлении этой колбасы нет абсолютно ничего сложного, передает 24 Канал. Однако не стоит оценивать ее только по простоте приготовления – ее вкус способен поразить каждого, поэтому готовьтесь делиться этим рецептом с близкими.

Читайте также Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Рецепт куриной колбасы

Время: 2 часа

Порций: 1

Приготовление:

  1. Берем бедра и отделяем мясо от костей и кожи. Кожуру используем по желанию. Нарезаем мясо небольшими кусочками.
  2. Филе нарезаем и перебиваем блендером в фарш. На этом этапе можно перебить и шкурки.
  3. Соединяем мясо и добавляем приправы, молоко и крахмал. Хорошо все перемешиваем.
  4. Рукав для запекания разрезаем, выкладываем на него фарш и плотно заворачиваем, формируя колбасу. Края нужно очень плотно завязать.
  5. Выкладываем на противень швом вверх.
  6. Запекаем при 180 градусах час – полтора. Все зависит от размера колбасы, которую вы сформируете.
  7. Разворачивать колбасу надо только после того, как она остынет.

Приятного аппетита!