У приготуванні цієї ковбаси немає абсолютно нічого складного, передає 24 Канал. Однак не варто оцінювати її лише по простоті приготування – її смак здатен вразити кожного, тому готуйтеся ділитися цим рецептом з близькими.

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Рецепт курячої ковбаси

Час: 2 години

Порцій: 1

Інгредієнти: – 2 – 3 курячих філе;

– 1 кілограм курячих стеген;

– 2 – 3 столові ложки гірчиці у зернах;

– 50 – 70 мілілітрів молока або вершків;

– 1 столова ложка крохмалю;

– сухий часник, копчена паприка, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Беремо стегна та відділяємо м'ясо від кісток та шкіри. Шкірку використовуємо за бажанням. Нарізаємо м'ясо невеликими шматочками. Філе нарізаємо та перебиваємо блендером у фарш. На цьому етапі можна перебити і шкірки. З'єднуємо м'ясо та додаємо приправи, молоко та крохмаль. Добре все перемішуємо. Рукав для запікання розрізаємо, викладаємо на нього фарш та щільно загортаємо, формуючи ковбасу. Краї потрібно дуже щільно зав'язати. Викладаємо на деко швом догори. Запікаємо при 180 градусах годину – півтори. Усе залежить від розміру ковбаси, яку ви сформуєте. Розгортати ковбасу треба лише після того, як вона вистигне.

Смачного!

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