Приготовление колбасы – очень простой процесс, если четко следовать правилам. Стоит приложить лишь немного усилий, чтобы ваши праздники получили неповторимый вкус.
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Рецепт куриной колбасы
Время: 4 часа
Порций: 4
Особый рецепт / Фото pexels
Приготовление:
- Куриное филе и мясо четвертинок нарежьте кубиками.
- Добавьте все сухие специи, измельченный чеснок в воду и вымешивайте, пока начинка не станет липкой.
- Накройте фарш пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 24 часа. Снова вымесите фарш.
- Кишку очень тщательно промойте внутри и снаружи. Натяните кишку на насадку кухонного комбайна или ручной мясорубки. Край кишки зафиксируйте и завяжите узел.
- Готовой начинкой набейте кишку и плотно завяжите.
- Варите колбасу при температуре 75 – 80 градусов в течение 1 часа.
- После варки дайте остыть и поставьте в холодильник.
- Через несколько часов охлаждение можно нарезать в холодильнике и потреблять.
Рецепт колбасы из свинины
Время: 3 часа
Порций: 4
Сочно и вкусно / Фото pexels
Приготовление:
- Мясо нарежьте небольшими кусками и измельчите в мясорубке.
- Переложите фарш в эмалированную миску, добавьте специи и тщательно перемешайте.
- Поставьте мясо в холодное место на 24 часа.
- В мясную массу добавить измельченный чеснок, кипяченую холодную воду (в количестве 1,5 – 3 стакана).
- Вымешивайте, пока масса не станет липкой.
- Вымочите и тщательно промойте кишку.
- Начините колбасу и сверните в зависимости от того, насколько большие куски вы хотите получить.
- Повесьте колбасу в коптильню на 3 часа.
- Если же выбираете метод запекания, проколите колбасу иглой во многих местах.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Ароматная и красивая колбаска из свинины готова.
Приятного аппетита!