Приготовление колбасы – очень простой процесс, если четко следовать правилам. Стоит приложить лишь немного усилий, чтобы ваши праздники получили неповторимый вкус.

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Рецепт куриной колбасы

Время: 4 часа
Порций: 4

Особый рецепт / Фото pexels

Приготовление:

  • Куриное филе и мясо четвертинок нарежьте кубиками.
  • Добавьте все сухие специи, измельченный чеснок в воду и вымешивайте, пока начинка не станет липкой.
  • Накройте фарш пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 24 часа. Снова вымесите фарш.
  • Кишку очень тщательно промойте внутри и снаружи. Натяните кишку на насадку кухонного комбайна или ручной мясорубки. Край кишки зафиксируйте и завяжите узел.
  • Готовой начинкой набейте кишку и плотно завяжите.
  • Варите колбасу при температуре 75 – 80 градусов в течение 1 часа.
  • После варки дайте остыть и поставьте в холодильник.
  • Через несколько часов охлаждение можно нарезать в холодильнике и потреблять.

Рецепт колбасы из свинины

Время: 3 часа
Порций: 4

Сочно и вкусно / Фото pexels

Приготовление:

  • Мясо нарежьте небольшими кусками и измельчите в мясорубке.
  • Переложите фарш в эмалированную миску, добавьте специи и тщательно перемешайте.
  • Поставьте мясо в холодное место на 24 часа.
  • В мясную массу добавить измельченный чеснок, кипяченую холодную воду (в количестве 1,5 – 3 стакана).
  • Вымешивайте, пока масса не станет липкой.
  • Вымочите и тщательно промойте кишку.
  • Начините колбасу и сверните в зависимости от того, насколько большие куски вы хотите получить.
  • Повесьте колбасу в коптильню на 3 часа.
  • Если же выбираете метод запекания, проколите колбасу иглой во многих местах.
  • Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Ароматная и красивая колбаска из свинины готова.

Приятного аппетита!