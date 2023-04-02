Приготування ковбаси – дуже простий процес, якщо чітко слідувати правилам. Варто докласти лише трішки зусиль, аби ваші свята отримали неповторний смак.

Цікаво Італійський вечір вдома: як приготувати пасту Болоньєзе з курячим фаршем і томатами

Рецепт курячої ковбаси

Час: 4 години
Порцій: 4

Особливий рецепт / Фото pexels

Приготування:

  • Куряче філе та м’ясо четвертинок наріжте кубиками.
  • Додайте всі сухі спеції, подрібнений часник воду і вимішуйте, поки начинка не стане липкою.
  • Накрийте фарш харчовою плівкою і поставте в холодильник на 24 години. Знову вимісіть фарш.
  • Кишку дуже ретельно промийте всередині й зовні. Натягніть кишку на насадку кухонного комбайна або ручної м'ясорубки. Край кишки зафіксуйте та зав'яжіть вузол.
  • Готовою начинкою набийте кишку та щільно зав’яжіть.
  • Варіть ковбасу при температурі 75 – 80 градусів впродовж 1 години.
  • Після варіння дайте охолонути і поставте в холодильник.
  • Через кілька годин охолодження в холодильнику можна нарізати та споживати.

Рецепт ковбаси зі свинини

Час: 3 години
Порцій: 4

Соковито та смачно / Фото pexels

Приготування:

  • М'ясо наріжте невеликими шматками і подрібніть в м'ясорубці.
  • Перекладіть фарш в емальовану миску, додайте спеції та ретельно перемішайте.
  • Поставте м'ясо в прохолодне місце на 24 години.
  • У м'ясну масу додати подрібнений часник, кип'ячену холодну воду (в кількості 1,5 – 3 склянки).
  • Вимішуйте, поки маса не стане липкою.
  • Вимочіть та ретельно промийте кишку.
  • Начиніть ковбасу та скрутіть в залежності від того, наскільки великі шматки ви хочете отримати.
  • Повісьте ковбасу в коптильню на 3 години.
  • Якщо ж обираєте метод запікання, проколіть ковбасу голкою в багатьох місцях.
  • Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Ароматна та красива ковбаска зі свинини готова.

Смачного!