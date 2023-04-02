Приготування ковбаси – дуже простий процес, якщо чітко слідувати правилам. Варто докласти лише трішки зусиль, аби ваші свята отримали неповторний смак.
Цікаво Італійський вечір вдома: як приготувати пасту Болоньєзе з курячим фаршем і томатами
Рецепт курячої ковбаси
Час: 4 години
Порцій: 4
Особливий рецепт / Фото pexels
Приготування:
- Куряче філе та м’ясо четвертинок наріжте кубиками.
- Додайте всі сухі спеції, подрібнений часник воду і вимішуйте, поки начинка не стане липкою.
- Накрийте фарш харчовою плівкою і поставте в холодильник на 24 години. Знову вимісіть фарш.
- Кишку дуже ретельно промийте всередині й зовні. Натягніть кишку на насадку кухонного комбайна або ручної м'ясорубки. Край кишки зафіксуйте та зав'яжіть вузол.
- Готовою начинкою набийте кишку та щільно зав’яжіть.
- Варіть ковбасу при температурі 75 – 80 градусів впродовж 1 години.
- Після варіння дайте охолонути і поставте в холодильник.
- Через кілька годин охолодження в холодильнику можна нарізати та споживати.
Рецепт ковбаси зі свинини
Час: 3 години
Порцій: 4
Соковито та смачно / Фото pexels
Приготування:
- М'ясо наріжте невеликими шматками і подрібніть в м'ясорубці.
- Перекладіть фарш в емальовану миску, додайте спеції та ретельно перемішайте.
- Поставте м'ясо в прохолодне місце на 24 години.
- У м'ясну масу додати подрібнений часник, кип'ячену холодну воду (в кількості 1,5 – 3 склянки).
- Вимішуйте, поки маса не стане липкою.
- Вимочіть та ретельно промийте кишку.
- Начиніть ковбасу та скрутіть в залежності від того, наскільки великі шматки ви хочете отримати.
- Повісьте ковбасу в коптильню на 3 години.
- Якщо ж обираєте метод запікання, проколіть ковбасу голкою в багатьох місцях.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Ароматна та красива ковбаска зі свинини готова.
Смачного!